Victoria Gago: "Queremos revolucionar la sociedad con el blockchain y su alto potencial"

Se trata de una escuela de blockchain online única en su tipo. European Tech School ha sido creada para interrumpir la forma en la que aprendemos sobre tecnología y ofrecer experiencias de aprendizaje inmersivas a personas extremadamente motivadas. Victoria Gago, Co-CEO, European Tech School & European Blockchain Convention, explica cómo está siendo el día a día de esta institución.

¿Cómo surge la creación de esta escuela?

La European Tech School fundada por Daniel Salmerón y yo, Victoria Gago, co-fundadores también del congreso de Blockchain más influyente de Europa "European Blockchain Convention" nace desde la necesidad latente del ecosistema blockchain por encontrar profesionales con los "skills" necesarios para el sector blockchain y crypto.

¿Cuáles son los objetivos principales con los que parte?

A lo largo de las 5 ediciones de congresos que llevamos celebrando en la European Blockchain Convention (EBC), nos hemos dado cuenta del enorme vacío profesional que experimenta el sector. Este hecho, añadido a que en los últimos 12 meses más de 1.000 startups de blockchain y crypto han levantado rondas de capital a nivel mundial, detectamos una clara oportunidad para enriquecer a la comunidad con más conocimiento técnico sobre esta revolucionaria tecnología.

Según la fuente de análisis CB Insights, las startups de blockchain y crypto han levantado $4.380 millones en el segundo cuatrimestre del 2021, un 50% más respecto al trimestre anterior y casi nueve veces más que en el mismo período del año anterior.

Gracias a estos datos, podemos afirmar el enorme auge que está experimentando el ecosistema en estos últimos tiempos. Por lo que existe una oferta de oferta laboral muy extensa y esto supone una oportunidad innegable para la European Tech School.

¿Por qué escogieron el blockchain como protagonista de esta escuela?

Como hemos mencionado con anterioridad, gracias a la EBC, ya contamos con 4 años de experiencia en el sector; conocemos sus necesidades, sus puntos fuertes, débiles y sus amenazas.

A lo largo de este tiempo, hemos ido construyendo una comunidad de más de 25.000 seguidores, que apuestan, como nosotros, por el potencial de dicha tecnología. Creemos que sus infinitas posibilidades tienen el potencial para solucionar muchas problemáticas existentes.

El blockchain entre muchas de sus aplicaciones prácticas encontramos, garantizar la trazabilidad de alimentos, fármacos y piezas de arte entre otros. Mejorar la gestión de la gobernanza de ecosistemas y certificar competencias dentro del sector de la educación.

La utilidad de esta tecnología reside en que, con ella desaparecen los intermediarios. Tienes registros sin registradores, transacciones o pruebas de datos que no se pueden modificar. Y por lo tanto es imposible modificar un bloque de la cadena. Es como el tiempo, puedes ir hacia delante pero no hacia atrás, no se puede cambiar.

En conclusión, queremos ubicar una vez más, esta tecnología y su gran potencial para revolucionar la sociedad, en el ojo del huracán.

¿Por qué creen que la sociedad debe aprender sobre blockchain y las criptomonedas?

Con la llegada de las monedas virtuales la economía mundial empezó a cambiar. Cada vez hay más ciudadanos que son conscientes de la inflación que estamos sufriendo. Por eso somos cada vez más gente, los que buscamos un activo de inversión como el Bitcoin, que representa un depósito de valor además de ofrecer retornos muy atractivos. Y es por esta razón que las criptomonedas y en especial el bitcoin han alcanzado índices de popularidad tan elevados.

La tecnología que se emplea para crear dichas monedas es el blockchain. ¡Si! este gran invento del siglo XXI está mucho más presente en nuestras vidas de lo que nos imaginamos. No solo está detrás de las criptomonedas, sino que también está presente en otros sectores como en el farmacéutico, "supply chain", financiero, entre otros. Con el objetivo de buscar constantemente la transparencia, la automatización de procesos Las aplicaciones que se van descubriendo de esta tecnología son innumerables.

Al ser un cambio inminente, la población tiene que estar concienciada y preparada para la "full adoption" de esta tecnología, para que cuando llegue a sus manos, sepa utilizarla y aprovechar sus innumerables ventajas.

¿Cree que estas nuevas tecnologías tienen poder de cambio en la sociedad?

Blockchain es mucho más que una alternativa al dinero.

Es una infraestructura que te permite construir sobre internet, y crear otra capa sobre la que las personas van a poder intercambiar valor entre ellas. Eso afecta a todos los sectores.

Con el avance de las tecnologías blockchain, estamos visualizando el nacimiento de un nuevo internet: la Web 3.0, el internet del valor, ofreciendo a los usuarios una privacidad superior, sin tener que compartir sus datos.

"Con el avance de las tecnologías blockchain, estamos visualizando el nacimiento de un nuevo internet"

No es solo que las tecnologías tengan el poder para cambiar la sociedad, es que ya la están cambiando.

¿Qué tipo de metodología llevan a cabo en European Tech School?

La European Tech School es la primera escuela de blockchain 100% online. Las clases son en riguroso directo. Los profesores son profesionales que trabajan con la tecnología blockchain a diario en compañías como IBM, ConsenSys, ING, Bosch o Renault.

Nuestra metodología es radicalmente opuesta a los Moocs (Massive Open Online Course) como Coursera, Udacity o Edx, cuyos cursos tienen una tasa de abandono del 98%. Nuestra metodología está pensada para que aprendas, formes parte de la comunidad y termines el curso.

Gracias a nuestra apuesta por el formato "cohort", contamos con los mejores profesionales del sector, dado a que, si las clases fueran presenciales, estos no podrían desplazarse. Además, los alumnos pueden establecer conexiones entre ellos, hecho que no sucede con los MOOC, cuyos foros de discusión son pueblos fantasma.

¿Hacia qué perfil de estudiantes está enfocada esta escuela?

Estudiantes que muestren compromiso e interés por el ecosistema blockchain y crypto. Contamos con casi todos los perfiles de estudiantes: CEOs de pymes o grandes corporaciones, emprendedores que lanzan su negocio, directivos, profesionales junior dando sus primeros pasos, etc. Algunos de los antecedentes más comunes son entre otros: negocios y finanzas, ingeniería, legal, marketing y medios de comunicación. Pero no es necesario tener un título universitario ni ninguna educación específica.

No tenemos una franja de edad concreta, tenemos perfiles muy diversos e interesantes, provenientes de distintos "backgrounds" y países como por ejemplo España, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Austria, Dinamarca y Sudáfrica.

"No tenemos una franja de edad concreta, tenemos perfiles muy diversos e interesantes"

Hay estudiantes que buscan una reorientación profesional, otros entran a formar parte del programa con la motivación de crear su propia startup y algunos buscan en nuestros programas complementos educacionales para su actual currículum.

¿Qué requisitos son necesarios para poder acceder a esta escuela?

Como requisito indispensable pedimos un alto nivel de inglés dado que la formación es impartida en este idioma. Valoramos cualquier formación previa que pueda tener el potencial alumno en las materias mencionadas anteriormente, pero sobre todo nos fijamos en la motivación e interés mostrado por el propio alumno para empezar dicho programa.

¿Cuáles son los programas de blockchain más populares de la institución?

En la European Tech School contamos actualmente con dos cursos, Blockchain Executive Program, de 5 semanas de duración y Certified Blockchain Expert de 10. En el "Blockchain Executive Program", el alumno obtiene las habilidades prácticas que necesita para comprender qué es blockchain, cómo funciona y por qué esta tecnología está revolucionando el mercado internacional. Al final del programa, podrá identificar las situaciones comerciales y técnicas específicas en las que la tecnología blockchain resuelve problemas relevantes en la sociedad.

En el programa "Certified Blockchain Expert", adquirirá una comprensión profunda de cómo usar la tecnología blockchain y cómo afecta está a su organización e industria. Conociendo en detalle las aplicaciones del mundo real de blockchain centrándonos en cómo estas tecnologías influyen en la toma de decisiones ejecutivas. De este modo, al final del programa el alumno será capaz de integrar los conocimientos de negocios con sus amplias competencias de blockchain, diseñando así un plan de negocio completo aplicando la tecnología blockchain.

Ambos programas empiezan el 15 de septiembre.

¿Cómo visualiza en un futuro a la European Tech School?

La ETS engloba nuestras dos pasiones, la educación online, en la que creemos fielmente, y el apogeo de la tecnología Blockchain.

Como consecuencia del covid-19, la educación online está viviendo su mejor momento. Sin embargo, nosotros no creemos que sea solo una moda pasajera. Acompañaremos este fenómeno hacia delante y ampliaremos Ia cartera de programas. Como "roadmap" de un futuro muy próximo queremos incluir en nuestra cartera de programas, más diversidad de temáticas, evidentemente sin dejar de lado nuestra otra pasión, la tecnología.

