The Bridge firma un acuerdo con la reconocida consultora Zeus para potenciar la formación de perfiles digitales en la Comunidad Valenciana

The Bridge, la aceleradora de talento digital que ofrece bootcamps adaptados a las necesidades del mercado laboral actual, y que recientemente ha abierto una sede en Valencia junto a la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha firmado un acuerdo de colaboración con Zeus, consultora líder en análisis, gestión y visualización de datos, para fomentar la capacitación laboral de los estudiantes de Data Science, Ciberseguridad y Desarrollo Web Full Stack en Valencia.

El principal objetivo de esta alianza es formar e identificar los perfiles más prometedores en estos ámbitos. En este sentido el alumnado de The Bridge tendrá oportunidad de participar en los procesos de selección de la consultora para formar parte de su equipo. De la misma forma la empresa valenciana reforzará su compromiso con el talento junior, en una apuesta clara por la atracción de personas con un gran potencial de crecimiento, para cubrir sus vacantes de empleo.

Por otro lado, esta asociación permite que los alumnos puedan optar a una reducción del precio de sus matrículas y la asistencia a varias masterclass en las que la consultora especializada en la gestión de datos, les dará una visión más precisa y práctica de en qué consistirá su futuro laboral, explicándoles cómo es el día a día de un científico de datos, los retos a los que se enfrentarán y las tareas que llevarán a cabo.

Iker Arce, CEO de The Bridge, explica que los motivos que les han llevado a la firma de esta alianza se han basado en "su apuesta por seguir trabajando en uno de nuestros principales pilares, la formación del talento digital. No se trata de un acuerdo en el que solamente se ofrece la posibilidad de hacer networking, si no que vamos a dotar a nuestro alumnado de las competencias digitales que demandan compañías de la talla de Zeus, para que puedan afrontar los diferentes retos que se les presentan".

"Para identificar los perfiles más acordes a las necesidades de la empresa, pondremos en marcha jornadas de recruitment, de esta manera Zeus podrá identificar a candidatos de alto potencial en The Bridge", añade.

Majo Castillo, CEO de Zeus, considera que la asociación "nos permitirá posicionar nuestra marca como empresa que apuesta por el talento y la formación de los jóvenes, dentro del sector digital. Uno de nuestros principales objetivos pasa por acercar la cultura del dato a futuros profesionales y esto pasa por un ejercicio de difusión de conocimiento de valor y democratización de la información. Además, como empresa valenciana, es muy importante que el talento futuro sea consciente de todo lo que se está construyendo en el hub tecnológico de La Marina, polo innovador de referencia a nivel europeo".

Open Day Valencia, qué empleos demandan las empresas

La Universidad CEU Cardenal Herrera, The Bridge y Zeus han organizado dos encuentros, el próximo 6 y 18 de octubre, en los que explicarán qué requisitos hay que cumplir y qué habilidades se pueden potenciar, para acceder a los trabajos que más están demandando las empresas.

A partir de las 19:00, el Palacio de Colomina, acogerá estas dos jornadas en las que se podrán participar gratuitamente y en las que se descubrirán todos los aspectos relacionados con cómo acceder a uno de los empleos más demandados: Data Science, experto en Ciberseguridad y Desarrollador Web Full Stack. Valencia es además la tercera localidad española con mayor número de vacantes de empleo sin cubrir en puestos relacionados con el talento digital.

Para conocer todo lo relacionado con estos empleos de futuro se contará con testimonios reales de personas que trabajan en estas profesiones. En concreto, contaremos con la presencia de Mario Catalán Campos, CDO de Zeus, Licenciado en Ingeniería Informática en la UPV, también con un MBA en Negocios Digitales y un PDP en Big Data.

Para el evento del 18 de octubre, además nos visitarán dos alumnis de The Bridge que nos contarán cómo meter la cabeza en Data Science, Ciberseguridad o Desarrollo Web Full Stack.

Relacionados Los riesgos en la reactivación de la movilidad internacional de estudiantes