Navarra no aboga por una interrupción del concierto a los centros de educación diferenciada de manera inmediata

Europa Press Pamplona

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha iniciado el procedimiento administrativo para determinar el alcance de los hechos constatados por el Servicio de Inspección Educativa en los centros Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, al no mantener estos colegios uno de los requisitos exigidos para concertar, puesto que en los cursos de 2º a 6º de Primaria mantienen al alumnado en grupos separados por razón de su género. No obstante, el consejero, Carlos Gimeno, ha manifestado que Educación "no aboga por una interrupción del concierto" con dichos centros de manera inmediata.

Según ha dicho, en caso de que se confirmase el incumplimiento, el departamento plantea demorar al 31 de agosto de 2022 la fecha de efectos de la extinción del concierto de estos centros. Y además, en ese caso, Educación propondría al Gobierno de Navarra la aplicación de la disposición adicional primera de la ley foral 11/1998 para que se prorroguen los conciertos de los centros para "garantizar la continuidad del alumnado actualmente matriculado".

En rueda de prensa, Gimeno ha precisado que, en Educación Primaria, "si se va estableciendo una educación no diferenciada, se podrá establecer una extinción de forma progresiva". "Siempre y cuando, el Gobierno de Navarra lo acuerde y siempre y cuando se confirme el proceso de extinción, que no está confirmado y que está en audiencia", ha explicado, para añadir que "si no se dan causas de extinción, no habría extinción".

El consejero ha señalado que "hay que prever con tiempo las consecuencias que pudiera tener esta circunstancia y paliar determinados efectos". Además, ha dicho que "hay que tener en cuenta la capacidad del sistema educativa de acoger, en caso de extinción, en otros centros -públicos o privados concertados- al alumnado cuyas familias decidieran cambiar de centro".

Gimeno ha explicado que el servicio de Inspección Educativa constató los días 8 y 9 de septiembre de 2021 la segregación por sexos en dichos centros entre los cursos 2º y 6º de Primaria, que los reflejó en las actas realizadas tras visitar los centros, y ha manifestado que "podrían ser constitutivos de causa de extinción de los conciertos que firmaron el pasado 14 de abril de 2021".

Por ello, la Dirección General de Recursos Educativos del departamento de Educación ha iniciado actuaciones para determinar las consecuencias que ello pudiera tener, a cuyo efecto, como primera medida, se ha puesto de manifiesto el acta a los centros afectados, concediéndoles un plazo para que realicen las alegaciones que estimen oportunas.

La ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, modificada por la ley orgánica 3/2020 de 29 de diciembre (LOMLOE) establece en el punto 1 de su disposición adicional vigésimo quinta que: "Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género", requisito que se incorporó al texto de los conciertos suscritos por los centros.

En el caso de que se confirme la existencia de un incumplimiento de requisitos y, por lo tanto, debiera extinguirse el concierto, "teniendo en cuenta razones pedagógicas, de dificultad de adaptación del alumnado, y de la falta de capacidad del sistema educativo en la zona que les corresponde", Gimeno ha detallado que el departamento de Educación plantea demorar al 31 de agosto de 2022 la fecha de efectos de la extinción del concierto de estos centros, en aplicación de lo previsto en el artículo 58 del Decreto foral 416/1992, que determina que en estos supuestos la Administración adoptará, en su caso, "las medidas cautelares precisas para garantizar el derecho a la educación obligatoria en régimen de gratuidad, de forma que puedan participar en el proceso ordinario de elección de centro educativo".

Igualmente, ha explicado que, por las mismas razones, Educación propondría al Gobierno de Navarra la aplicación de la disposición adicional primera de la ley foral 11/1998 para que se prorroguen los conciertos de los centros que imparten enseñanzas en grupos separados por razón de género, tal y como lo recoge el apartado 3 de la citada disposición adicional donde se indica que esos conciertos "podrán ser prorrogados por acuerdo motivado del Gobierno de Navarra a los solos efectos de garantizar la continuidad del alumnado actualmente matriculado en estos centros hasta la finalización de las etapas educativas obligatorias que estén cursando".

Gimeno ha puesto en valor que en las mismas actas se recoge que estos centros han iniciado el camino para lograr el objetivo de no separar al alumnado por razón de genero en 1º de Primaria, "paso que se considera muy favorable para este Gobierno y permitiría que en los próximos cursos se avance en el cumplimiento de la ley".

Tras el procedimiento administrativo que se abre ahora, ha dicho el consejero, si "se considerase que podría ser causa de extinción la circunstancia, el departamento establecería el procedimiento de extinción" pero en ese caso ha insistido en que pediría al Gobierno foral que se aplicara la ley para prorrogar esos conciertos hasta que estos alumnos terminaran la Educación Primaria. "Se calcula que ese procedimiento iniciado podría culminarse a final de año", ha dicho, para señalar que "hay que tener comunicación con los centros".

Gimeno ha manifestado que "se va cumplir el objetivo de mezclar progresivamente, que es lo que quiere promover el Gobierno de Navarra, que se consolide el camino iniciado en 1º de Primaria y estos centros establezcan una organización de la educación no diferenciada". Por tanto, dicha educación diferenciada, se extinguiría en el curso 2026/27, "y debería tener todos los niveles con alumnos mezclados y con conciertos LOMLOE".

