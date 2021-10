Cómo valorar y trabajar las competencias emocionales para prepararse para el futuro mercado laboral

La pandemia ha acelerado la transformación del mundo laboral iniciada por la digitalización y la Inteligencia Artificial. El mercado laboral del futuro demandará más competencias tecnológicas, sociales, emocionales y cognitivas superiores, según un análisis realizado por McKinsey & Company para identificar los "elementos distintivos del talento".

Independientemente del puesto laboral y sector, todos los trabajadores se beneficiarán de tener un conjunto de competencias fundamentales que les ayuden a añadir valor más allá de lo que pueden hacer los sistemas automatizados y las máquinas inteligentes, operar en un entorno digital y adaptarse continuamente a nuevas formas de trabajo y nuevas ocupaciones.

En este contexto, las competencias emocionales toman aún más valor. De hecho, el IEBS Business School, señala entre las habilidades necesarias para el teletrabajo: adaptación, flexibilidad, liderazgo, autogestión, creatividad, habilidades de comunicación, inteligencia emocional y trabajo en equipo.

El sistema educativo actual no trabaja las competencias emocionales, ¿cómo y dónde las aprendemos? Las competencias emocionales son capacidades, habilidades y herramientas para comprender, expresar y regular de forma apropiada emociones; hasta ahora, en la mayoría de los casos se aprendía de la experiencia propia de cada individuo. Estas competencias hay que elevarlas a una nueva dimensión y eso requiere un cambio de actitudes y comportamientos, que no se puede conseguir a través de una "formación" tradicional; porque no se trata de adquirir conocimientos, sino de cambiar actitudes y comportamientos.

¿Cómo podemos saber cuáles tenemos más desarrolladas y cuáles deberíamos de trabajar? El equipo de IDIENA, Instituto de Inteligencia Emocional y Neurociencia Aplicada, asegura que existe una falta de competencias emocionales para abrazar el cambio del mundo laboral pero, en muchos casos, no somos conscientes. El Instituto ha puesto en marcha un apartado de Test de Diagnósticos gratuitos de rigor científico que miden el nivel de las competencias emocionales de cada individuo. El objetivo es que los ciudadanos puedan valorar sus competencias emocionales y detectar aquellas que tengan menos desarrolladas.

"Afortunadamente cada vez se habla más de competencias emocionales, sin embargo, los ciudadanos no encuentran en el sistema la forma de valorar las suyas y detectar sus carencias. Esta iniciativa es totalmente gratuita y la ponemos a disposición de los ciudadanos con el objetivo de que puedan valorar de forma individual sus competencias emocionales para así centrarse en trabajar aquellas que tienen menos desarrolladas", explica afirma Michael José Belzunce, Presidente de IDIENA.

En la web de IDIENA, en el apartado de diagnósticos, los ciudadanos pueden encontrar distintos test para realizar y así descubrir sus carencias en competencias emocionales concretas: empatía, resiliencia, autoestima, madurez, expresividad, etc. Los diagnósticos tras realizar un test, que es privado e individual, da respuestas a cómo interpretar los resultados, qué competencias debo reforzar y cómo lo consigo en la práctica.

"Los resultados a estos diagnósticos te indican cómo estás en relación a la media, lo cual te permite descubrir en qué competencias debes mejorar. Incluso, si lo deseas, al final puedes encontrar programas que te permitan trabajar esa competencia que necesitas fortalecer. Asimismo, una vez trabajes esa competencia puedes repetir el test para valorar si has mejorado", expone José Belzunce.

IDIENA ha revolucionado los sistemas de aprendizaje con un método que permite adquirir competencias emocionales y ponerlas en práctica en un "entrenamiento" diario y continuado, aplicando el micro aprendizaje combinado con tecnología multimedia y simulaciones interactivas, durante un proceso largo de tiempo, aunque con poca intensidad diaria. Es un aprendizaje basado en la práctica de micro-hábitos y basado en la inteligencia emocional y la neurociencia. Y ha desarrollado entrenamientos específicos que te permiten fortalecer aquellas competencias que más necesitas desarrollar, o incluso que mejoren tu bienestar emocional.

Las empresas también han detectado la necesidad de formar a los equipos en las competencias digitales emocionales. Para ellos Idiena ha desarrollado unos programas que permiten a las compañías fortalecer las competencias emocionales de sus empleados y directivos.