La UPM acoge la primera reunión presencial de la alianza de universidades EELISA

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) acoge el próximo viernes, 1 de octubre, la reunión del Governing Board de EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance), así como el lanzamiento del plan de innovación e investigación conjunto, EELISA InnoCore (EELISA Innovation an Common Research Strategy).

Los rectores, directores y presidentes de Polytechnic University of Bucharest, Budapest University of Technology and Economics, Istanbul Technical University, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, École des Ponts Paristech, PSL Université Paris (Mines & Chimie Paristech), Universidad Politécnica de Madrid, Scuola Normale Superiore and Scuola Superiore Sant'Anna of Pisa, así como el presidente institucional de EELISA, Dale Martin y la directora ejecutiva de la alianza, Sofía D'Aguiar, junto al resto de las delegaciones de las respectivas instituciones de enseñanza superior asistirán al encuentro con el fin de marcar la estrategia de trabajo de EELISA para los dos próximos años.

El Governing Board de EELISA es el órgano ejecutivo encargado de la gobernanza de la alianza. En esta primera reunión se planteará, entre otros asuntos, clarificar todos los aspectos relacionados con las credenciales que obtendrán en un futuro los estudiantes egresados de las universidades de la alianza: el Diploma Complementario EELISA y el título de ingeniero o arquitecto europeo.

En paralelo, se pondrá en marcha EELISA InnoCore. Este Proyecto tiene como objetivo prioritario definir la estrategia de creación de nuevos espacios de investigación e innovación interdisciplinar e internacional dentro de EELISA, potenciando el aprendizaje basado en la investigación. Los representantes de las nueve universidades participantes identificarán y establecerán los aspectos clave que serán incluidos en el Plan Estratégico de Investigación, Doctorado, Innovación y Emprendimiento de EELISA.

La UPM lidera la alianza EELISA que engloba una comunidad universitaria conjunta de más de 180.000 estudiantes, 16.000 profesores y 11.000 personas de administración y servicios que se beneficiarán de las iniciativas que se desarrollarán a través de esta nueva red europea que aspira, además, a transformar la educación superior y ocupar un papel fundamental en la búsqueda de soluciones a los desafíos sociales y medioambientales a los que se enfrenta la sociedad europea en la actualidad.