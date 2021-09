El presidente de Crue afirma que la "sobrecualificación" de los titulados se debe a la falta de oportunidades que ofrece el tejido productivo

El presidente de Crue Universidades Españolas y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha afirmado, durante el acto de clausura de la presentación del Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) 2021, que la denominada «sobrecualificación» de los titulados universitarios, de la que advierte este documento, se debe a la «falta de oportunidades» que les ofrece el tejido productivo.

Gómez Villamandos ha intervenido a través de un vídeo en este acto dirigido por la presidenta de la Fundación CYD, Ana Botín, que ha estado acompañada de forma presencial por el presidente del Comité Ejecutivo de esta entidad, Javier Monzón, y el director del Barcelona Supercomputing Center, Mateo Valero. El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha cerrado el evento también mediante un vídeo.

"La sobrecualificación, ya saben nuestra opinión, refrendada por datos, es la falta de oportunidades que se ofrece a nuestros jóvenes, y que estas se concentren geográficamente», ha subrayado el presidente de Crue, que ha recordado que el documento España 2050, señala que el "primer desafío" como país es «ser más productivo" e identifica a la estructura empresarial, formada mayoritariamente por micro empresas, como una de las "graves debilidades" de la economía española que "lastra la productividad y competitividad".

El también rector de la Universidad de Córdoba ha reiterado ante este auditorio, en el que se encontraba la vocal del Comité Permanente de Crue y rectora de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira, la necesidad de recordar que el Sistema Universitario Español «es uno de los mejores y más equitativos sistemas de Europa», pese a ser uno de los «peor financiados y con menos autonomía en políticas de personal y académicas».

Oferta académica

Respecto a racionalizar y flexibilizar la oferta académica para responder mejor a las demandas de la sociedad, el presidente de Crue ha indicado también que las universidades "quieren y pueden" abordar esta realidad, no sin advertir de que el servicio público implica mantener oferta de grados con baja matrícula en ámbitos necesarios socialmente. "¿Se imaginan que hubiésemos cerrado Matemáticas como hace no mucho tiempo se nos demandaba?", ha preguntado, para responder que ahora es de las carreras más demandadas. "No sabemos cómo serán los perfiles del futuro", ha aseverado.

El presidente de Crue ha reconocido que "la internacionalización de las universidades tiene margen de mejora", pero también ha explicado que este asunto cuenta con dos derivadas: Por un lado, el desarrollo de titulaciones conjuntas de carácter internacional, para lo que es necesaria una flexibilización de la normativa actual; y por otro, una mayor autonomía en la gestión de recursos humanos para atraer y retener talento internacional.

Sobre la reflexión de que las universidades españolas deben liderar los cambios hacia un modelo de sociedad sostenible, como apunta el informe, Gómez Villamandos ha recordado que las instituciones universitarias llevan años trabajando en los objetivos de la Agenda 2030 y reclamando más participación y responsabilidad, al igual que en emprendimiento, para frenar el despoblamiento o en ser parte estratégica de España Global. «Todo esto quedó reflejado en nuestro documento Universidad 2030, seguiremos trabajando y reclamando, no lo duden», ha apostillado.

La oportunidad de los fondos Next Generation y la LOSU

El presidente de Crue ha advertido de la oportunidad que suponen los fondos europeos Next Generation para las universidades y ha recordado el papel de participación que pueden tener estas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.

«Nuestra propuesta es transformar los campus universitarios en polos de desarrollo económico desde una perspectiva integral. Las universidades tenemos el potencial para hacerlo y podemos ser, también, captadoras de importantes fondos del programa Next Generation de la UE», ha subrayado Gómez Villamandos, que también ha alertado de la «caducidad» de estos fondos y de que, si no se aprovechan para reforzar estructuralmente el sistema, «ya no habrá más oportunidades como país».

El rector de la Universidad de Córdoba ha recordado que el anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) es también una «ventana perfecta, si se hace pensando en lo que España necesita y no lo que los agentes demandan para sí».