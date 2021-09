Gobierno andaluz recalca que el uso de mascarilla en clase debe respetarse y si hay impedimento, "certificarlo"

Europa Press Córdoba

El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha confirmado que los padres de la menor de Granada que está faltando a clase desde el pasado viernes aún no han presentado un certificado médico que acredite los problemas respiratorios por los que se niegan a que use mascarilla y por tanto "no puede entrar en el colegio", incidiendo en que las normas diseñadas por las autoridades sanitarias frente a la covid-19 deben ser "respetadas" y si hay algún impedimento para ello se debe "demostrar".

El consejero se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Córdoba sobre el caso de esta niña que tampoco este miércoles ha entrado a clase por esta misma circunstancia, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Local de Granada, que tras los momentos de tensión vividos el pasado viernes cuando los padres intentaron por primera vez que la menor asistiera al centro sin mascarilla, están acudiendo cada mañana al colegio a las 9,00 horas para garantizar la normal entrada de los alumnos.

El titular de Educación ha señalado que se sigue "esperando" el certificado médico que acredite los problemas respiratorios por los que esta niña no debe usar mascarilla, como mantienen sus padres, y "evidentemente mientras eso no ocurra no puede entrar en el colegio", ha advertido. "Hay unas normas que están diseñadas por las autoridades sanitarias que tenemos que respetar y si hay alguien que tiene algún impedimento por algún motivo, se explica, se demuestra y una vez se demuestra las autoridades sanitarias valoran si eso es así o no", ha relatado Imbroda. Ha precisado a preguntas de los periodistas que ha habido algún caso más similar en centros de Málaga y Granada pero en todos "el tratamiento es exactamente el mismo".

En el caso de Granada, de nuevo este miércoles los padres de la niña han intentando sin éxito que entrara a clase sin mascarilla, han presentado un escrito en el colegio exponiendo lo ocurrido y han regresado a casa con la pequeña ante la negativa de la dirección del centro, según precisan fuentes de la Policía Local, que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores a principios de semana. Hoy es el cuarto día que no acude al aula, por lo que de mantenerse esta situación la Delegación de Educación abrirá el protocolo de absentismo.

De momento, la Fiscalía de Menores ha abierto un expediente de protección de riesgo respecto a la menor y ha deducido testimonio al Juzgado de Instrucción de guardia para que depure responsabilidades en este asunto en el que los padres, que serán llamados a declarar, podrían estar cometiendo un posible delito de abandono de menores al impedir a su hija el ejercicio del derecho a la educación, según precisaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

Desde la Consejería de Educación precisaron el martes que en el caso de aportar informes médicos que acrediten que un alumno no puede usar mascarilla por motivos de salud, el centro estudia la respuesta educativa más apropiada, en función de la etapa educativa en la que esté matriculado y de los recursos disponibles, contando con el asesoramiento, si fuera necesario, del inspector de referencia.

Desde la consejería recuerdan a las familias que tienen este tipo de dudas o convicciones "el respeto a la convivencia" y que "convivir significa cumplir unas normas, y entre ellas están las dictadas por las autoridades sanitarias" en la lucha contra la covid-19.