Arrimadas augura que no se avanzará en educación mientras no se "abandonen" los "chanchullos" del Gobierno con los separatistas

Europa Press Madrid

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, auguró este miércoles que en España no se avanzará en educación "ni en ningún otro tema importante para las familias" mientras no se abandonen los "chanchullos" con los separatistas y no se hagan "grandes acuerdos de Estado con partidos de Estado".

Así lo indicó Arrimadas durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde preguntó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en qué cree que ha beneficiado a los españoles su política en materia de educación para solucionar los "problemas" de los ciudadanos, el "enorme" gasto que implica la vuelta al cole y los problemas para conciliar.

En este sentido, recordó que, en función de cada familia, pueden llegar a pagar "de golpe" entre 600, 1.000 o 2.000 euros entre libros de texto, material, matrícula, comedor y extraescolares y a este "enorme" gasto hay que sumar otras preocupaciones, como qué nivel de inglés aprenderá los niños o que no haya casos de 'bullying' en la escuela, entre otras.

Al respecto, afeó que estas deberían ser las "prioridades" de su Gobierno, pero no lo son porque estos temas los abordan desde la ley educativa que, a juicio de Arrimadas, provoca "menos calidad" de la enseñanza, "menos cultura del esfuerzo", más "ideología sectaria" y más "cesiones al separatismo".

Asimismo, Arrimadas recordó a Sánchez que tuvo la "mano tendida" de los "liberales españoles" y en vez de cogerla "cogió" la de EH Bildu y ERC, que son los partidos "más xenófobos, más insolidarios y que más atacan a la democracia. "Cuidado con las comparaciones con Alemania porque puede salir mal parado", advirtió.

Medidas educativas

Durante su respuesta, Sánchez celebró que España sea uno de los países donde el 99,5% de las aulas "ha permanecido abiertas" pese a la pandemia "gracias a la comunidad educativa", al tiempo que apuntó que se está implementando la nueva ley educativa y se ha puesto en marcha la tramitación de la nueva ley de formación profesional.

También destacó la "apuesta" que ha hecho el Gobierno por las becas, que benefician a 850.000 estudiantes y que demuestra que creen en la "igualdad de oportunidades", en la educación "pública de calidad" y que lo que están haciendo es "reforzar y actualizar" el sistema educativo español porque será "prioritario" para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y darles "un futuro mejor".

Además, ante las palabras de Arrimadas en las que le recordó que tuvo la "mano tendida" de su partido, Sánchez ironizó al decir "siempre he sentido la mano tendida de los liberales españoles". "Me pilla el sarcasmo", preguntó.

