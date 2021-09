Asociaciones denuncian hoy en la Audiencia Nacional que Educación priva a 20.000 niños con TDHA de beca escolar

Europa Press Madrid

La Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH), junto con otras 36 asociaciones de toda España, han interpuesto 37 recursos contra la decisión del Ministerio de Educación de no incluir, a su juicio "discriminatoriamente", a 20.000 menores con TDAH en las ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo .

FEAADAH y un grupo de representantes de las asociaciones de TDAH tienen previsto entregar este miércoles 29 de septiembre los recursos y la denuncia contra la decisión del Ministerio de Educación en la Audiencia Nacional. Fuentes de Educación han señalado a Europa Press que han mantenido reuniones con los afectados para abordar el asunto y que no tienen conocimiento de ninguna denuncia.

La convocatoria de becas prevé ayudas a cuatro grupos específicos del alumnado con trastorno grave de conducta, trastorno grave de comunicación, autismo y altas capacidades (NEAE), sin incluir a alumnos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), dislexia, discalculia o disortografía. Para poder optar a las becas, este grupo deberá acreditar un 33% de discapacidad, lo que para FEAADAH es una decisión "absolutamente discriminatoria".

En este sentido, Maite Urkizu, presidenta de FEAADAH, ha recordado que en España la prevalencia del TDAH es de un 5% de la población infantil y adolescente, por lo que consideran que "la presentación de esta demanda pone de manifiesto que la sociedad tiene una deuda con el TDAH, un trastorno del neurodesarrollo que sufren 415.000 niños en este país, de los que 20.000 deberían poder aspirar a obtener las ayudas educativas y no pueden porque jamás les van a otorgar una discapacidad del 33%, lo que no significa que no necesiten apoyo educativo".

Las familias afectadas, a través de diferentes asociaciones y de FEAADAH, llevan más de cuatro años solicitando que se modifique el Real Decreto y que se añada específicamente un quinto apartado en el que se incluya a estos niños. "En todas las reuniones solo recibimos buenas palabras y nada más. Nuestra petición es clara: que el alumnado con TDAH y con necesidades específicas de apoyo educativo pueda acceder a estas ayudas sin tener que presentar ni discapacidad, ni trastorno de conducta, al igual que acceden otros colectivos dentro de los trastornos del neurodesarrollo", ha recalcado Urkizu.

La exclusión de este colectivo en las becas que convoca anualmente el Ministerio de Educación, según los afectados, es "una discriminación, además de obvia, flagrante, que deja en riesgo social, personal y educativo a los menores más desfavorecidos y que sin esta ayuda no podrán disponer de un refuerzo educativo".

Por ello, consideran que desde el Ministerio se debe dar respuestas "prioritarias a quienes, con un trastorno del neurodesarrollo acreditado científicamente, encuentran dificultades a su desarrollo humano y formativo".

Relacionados El IEB contribuye al programa Finanzas para todos impulsando la educación financiera y sostenible