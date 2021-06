Ana Botín, presidenta de Banco Santander, galardonada con el 'Premio Esade'

Europa Press Madrid

Esade Alumni ha anunciado el nombre de la ganadora del 'Premio Esade 2021', que, en esta edición, lo recibirá Ana Botín, presidenta de Banco Santander. Botín recogerá el galardón personalmente durante la celebración de la Jornada Anual de Esade Alumni, que tendrá lugar el martes 15 de junio en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC). La empresaria ha sido seleccionada como la ganadora de la edición de este año del premio Esade, por su liderazgo responsable y su contribución a la mejora de la diversidad e inclusión en las empresas, por favorecer el acceso a la educación y por su gran compromiso con el cambio climático y los desafíos globales.

La comisión de premios de Esade Alumni ha tenido en cuenta el decidido compromiso que Botín ha mostrado, a lo largo de su destacada trayectoria profesional, con el impacto social, objetivo que comparte con Esade.

Durante la XXV Jornada Anual de Esade Alumni, Ana Botín compartirá su experiencia con los 1.000 antiguos alumnos de Esade que se reunirán en un acto que, con las máximas garantías de seguridad, pretende reactivar la actividad en la ciudad de Barcelona.

Acerca de los 'Premios Esade'

Los premios Esade son promovidos por Esade Alumni con la finalidad de reconocer y distinguir a personas y organizaciones que, en el desarrollo de sus trayectorias, actividades o servicios, han demostrado los valores que definen el espíritu fundacional de Esade y son un referente y ejemplo para los demás. Entre los ganadores de las ediciones anteriores destacan Pablo Isla, CEO de Inditex; Mikael Ohlsson, CEO de Ikea; Carlos Slim, CEO de Inbursa; Indra K. Nooyi, presidente y CEO de PepsiCo; Paul Polman, CEO de Unilever; Hiroshi Mikitani, fundador, presidente y CEO de Rakuten, Inc; Enrique Lores, presidente de Imaging, Printing and Solutions de HP; y James Quincey, Chairman y CEO de The Coca-Cola Company.