Una de cada tres universidades británicas ofrecen becas para españoles el curso que viene

El British Council, la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas, recoge en su nueva Guía Study UK las becas y descuentos que las universidades británicas y otras instituciones nacionales e internacionales ofrecen a los estudiantes españoles que comiencen sus estudios en el Reino Unido el curso que viene. Así, el documento recoge las ayudas de estudios que 57 de las 162 instituciones de educación superior del Reino Unido (un 35% del total) ponen a disposición de estudiantes de grado y posgrado de la UE, tanto en formato de descuento en las tasas, como en el de becas que oscilan entre 1.000 y las 10.000 libras anuales.

La guía también aborda otras cuestiones fundamentales para cualquier estudiante internacional que se plantee estudiar en el Reino Unido el año que viene. Desde las claves para elegir los estudios y la universidad adecuados, pasando por el proceso de solicitud de plaza, la tramitación del visado y el coste de las tasas académicas, hasta una panorámica sobre la vida estudiantil en el país y los factores de diferenciación del sistema universitario británico (alto porcentaje de inserción laboral, metodología innovadora, destacado posicionamiento en rankings internacionales, flexibilidad de la oferta académica, etc.). En el documento también se recogen los enlaces a todas las fuentes oficiales para profundizar en estos y otros temas de interés.

La Guía Study UK, de interés para agentes y orientadores educativos, así como para estudiantes y sus familias, puede consultarse y descargarse gratuitamente desde la web. Su difusión coincide con la apertura, hasta el 30 de junio, de un nuevo periodo para solicitar plaza en programas de grado y posgrado en el Reino Unido, a través de UCAS, el servicio británico de admisión universitaria.

Coincidiendo con esta convocatoria, el British Council completará en abril y mayo su labor de difusión y asesoramiento sobre el sistema de educación superior británico, con la celebración de una serie de talleres online gratuitos sobre los temas de mayor interés recogidos en la guía, así como los cambios producidos tras la salida del Reino Unido de la UE. Toda la información y detalles de inscripción para los webinars puede consultarse en esta web.

Preguntas más frecuentes tras el Brexit

España es el cuarto país emisor de la UE de universitarios al Reino Unido, por detrás de Italia, Francia y Alemania. Según datos de la agencia británica de estadísticas universitarias (Higher Education Statistics Agency, HESA), 13.725 españoles cursaron programas de grado, posgrado y participaron en intercambios de larga duración como Erasmus, en el curso 2019/20. Tras la salida del Reino Unido de la UE el pasado 1 de enero, el British Council da respuesta a las dudas que más se repiten entre los estudiantes interesados en estudiar en universidades británicas.

1. Tasas y préstamos universitarios. Los estudiantes de la UE que comiencen sus estudios de grado o posgrados después del 1 de agosto del 2021, no tendrán derecho a las tasas locales o a los préstamos del Gobierno británico, salvo que hayan obtenido el settled o pre-settled status, del que puede consultarse más información en la web de EU students in the UK. Ante este cambio, las universidades británicas están ofreciendo descuentos y manteniendo los precios locales para alumnos europeos, tal y como recoge la Guía Study UK del British Council.

2. Visados. Los estudiantes de la UE que viajen al Reino Unido para estudiar un grado o postrado o participar en programas de intercambio como Eramus+, desde el 1 de enero de 2021, deberán formalizar un visado. Se hacen excepciones para cursos de idiomas, si las estancias son inferiores a 6 meses. Las universidades de acogida avalan la entrada de los alumnos al país y actúan como 'guía' en este proceso, del que puede consultarse más información en esta web del Gobierno británico.

3. Eramus+. Los proyectos en marcha o aprobados antes del 31 de diciembre de 2020, seguirán recibiendo el servicio y la financiación dentro del programa Erasmus+ vigente, hasta su finalización. Desde el 1 de enero de 2021, el Reino Unido deja de participar en Erasmus+ y está impulsando el programa Turing, del que se pueden consultar los detalles disponibles en esta web.

4. Reconocimiento títulos universitarios. El reconocimiento de titulaciones no se ve afectado por el Brexit, aunque las titulaciones que dan acceso a una profesión regulada tendrán que ser reconocidas por la autoridad reguladora oficial (por ejemplo, los colegios oficiales), si no existe un acuerdo bilateral entre el Gobierno español y el británico.