UIC Barcelona organiza junto a universidades de ocho países el primer encuentro de empleo juvenil de Iberoamérica

UIC Barcelona, a través del Departamento de Alumni & Careers y Desarrollo Corporativo, es una de las universidades organizadoras del Iberoamerican Work Challenge Forum. Se trata de un encuentro de empleo juvenil impulsado por doce universidades de ocho países del mundo y que congregará, del 13 al 15 de abril, a más de un centenar de líderes empresariales y referentes del mundo del trabajo para abordar el desafío del empleo entre los sectores más jóvenes de nuestra sociedad. A nivel español, la iniciativa está liderada por la Universidad de Navarra y en ella participan, además de UIC Barcelona, la Universidad Villanueva (Madrid), la Universidad CEU San Pablo (Madrid) y la Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia).

El encuentro se celebrará en formato en línea y será de acceso gratuito. Durante las tres jornadas, se reflexionará sobre los últimos cambios sociales y económicos, con especial énfasis en las transformaciones vividas en el entorno laboral y su afectación al colectivo de personas jóvenes. Así, entre otros aspectos, se abordarán temáticas relacionadas con la transformación digital, la inteligencia artificial, la globalización, la transformación cultural o el rol de las mujeres en el mundo laboral. El evento contará con talleres prácticos para estudiantes de último curso, conferencias en línea a cargo de líderes empresariales de referencia para antiguos alumnos y clases magistrales dirigidas a líderes de recursos humanos. Los interesados podrán inscribirse en la página web, donde también se puede consultar el programa completo.

Líderes internacionales

La primera jornada del Iberoamerican WCF está dedicada a los estudiantes universitarios, y en ella se ofrecerán talleres acerca de la búsqueda de empleo, el éxito profesional y personal y el futuro del trabajo.

El segundo día se dirige a graduados y se abordarán temas como la transformación digital y cultural, el papel de las mujeres líderes, los nuevos talentos y la reinvención de las empresas.

Por último, la tercera jornada está orientada exclusivamente a profesionales de recursos humanos, y en ella se reflexionará sobre el liderazgo y los retos del futuro.

Además de la participación de estudiantes y recién graduados de toda Iberoamérica, se contará con la presencia de líderes empresariales y referentes internacionales como: Patricia Lajara, vicepresidenta de RRHH de Ralph Lauren Europa, Oriente Medio y África; Javier Sánchez Lamelas, Founder & CEO de Top Line Marketing Consulting; Juan Torroba, CEO de BeWanted; Claudia Márquez, presidenta y vicepresidenta de Hyundai Motor México; Santi García, cofundador de Future For Work Institute; Francisco Fernández, director de RRHH del Atlético de Madrid; Rebeca Marciel, Consulting Director at Microsoft Spain; Cristina de Parias, Member of the board BBVA México; Fernanda Llergo, rectora general de la Universidad Panamericana – IPADE; Lorena Ponce De León, primera dama de Uruguay; Alfonso Sánchez Tabernero, rector de la Universidad de Navarra; Nicolas Morales, cofundador de Pegas con sentido; y Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, entre otros.