La UPF organiza la primera edición de la I-Week, una reflexión amplia acerca de la innovación educativa dentro del ámbito universitario

El Centro para la Innovación en Aprendizaje y Conocimiento (CLIK) de la Universidad Pompeu Fabra organiza la primera edición de la I-Week. Semana de la Innovación Educativa, unas jornadas que quieren visibilizar y promover la actividad docente universitaria, en un momento en que la pandemia ha cambiado la manera de enseñar y de aprender en las universidades, y que contarán con la presencia de expertos internacionales.

Las jornadas, abiertas a toda la comunidad universitaria y a otras personas que estén interesadas (previa inscripción), tendrán lugar en formato virtual, a través de la plataforma Zoom, entre el 12 y el 16 de abril de 2021 (en horario de tarde, excepto el último día, que se hará por la mañana) y estructuradas en cinco sesiones independientes (una por día). Compartir la visión de los expertos y los proyectos que el profesorado de la UPF realiza dentro y fuera del aula; reflexionar sobre las últimas tendencias en innovación educativa y mostrar algunos de los proyectos más innovadores que se están haciendo en la Universidad son sus principales objetivos.

Josep Lluís Martí: "La I-Week pretende convertirse en una cita anual centrada en la innovación para poder reflexionar, profundizar, compartir y aprender de las experiencias educativas e innovadoras tanto de la propia universidad como de otras universidades del mundo".

La inauguración de la I-Week tendrá lugar el 12 de abril, a las 16.30 horas, con una bienvenida y presentación a cargo de Josep Lluís Martí, vicerrector para proyectos de innovación de la UPF, y Manel Jiménez, comisionado por los proyectos de educación y comunicación. Seguidamente, transcurrirá la mesa redonda "Collaborative learning in blended environments" ("Aprendizaje colaborativo en entornos mixtos"), a cargo de Aaron Barth (Dialectic Solutions, EE.UU.), Annoesjka Cabo (Delft University of Technology, Países Bajos) y Pierre Dillenbourg (Swiss Federal Institute of Technology, Lausana, Suiza), moderada por Albert Sangrà (UOC).

Diferentes formatos para impulsar la innovación educativa, con la presentación de EDvolución en la jornada final

El programa de la I-Week incluirá mesas redondas, presentaciones públicas de proyectos e iniciativas innovadoras, y otras actividades para empujar la innovación educativa universitaria. Aparte de la jornada inaugural del 12 de abril, el resto de días se centrarán en la "Red de Innovación Educativa en el UPF. Proyectos transformadores dentro y fuera del aula", que consistirá en tres mesas sobre aprendizaje basado en competencias; metodologías emergentes y aprendizaje colaborativo (13 de abril); la mesa redonda "Virtualmente presentes: aprendizaje colaborativo en entornos a distancia", con las ponencias de Linda Castañeda (Universidad de Murcia), Fernando Trujillo (Universidad de Granada) y Dionís Guzmán (ISDI, escuela de negocios digital), moderados por Davinia Hernández (DTIC-UPF) (14 de abril) y la presentación de varios proyectos transversales de la UPF (15 de abril).

La jornada que cerrará la I-Week (16 de abril) se dedicará a la presentación de EDvolución, el nuevo marco educativo de la UPF, en el que la Universidad ha estado trabajando los últimos años. Contará con las intervenciones de Jaume Casals, rector de la Universidad; Josep Lluís Martí, vicerrector para proyectos de innovación; Manel Jiménez, comisionado para los proyectos de educación y comunicación; Mònica Figueras, vicerrectora para proyectos para el compromiso social y la igualdad; Pablo Pareja, vicerrector para proyectos en el ámbito del profesorado; Pilar Medina, coordinadora de Grado Abierto, mínor UPF y UPF Senior; y Ester Oliveras, delegada del rector para la sostenibilidad.

Josep Lluís Martí explica que para la UPF la innovación educativa es central: "Como centro educativo que busca la excelencia educativa, la Universidad necesita impulsar permanentemente iniciativas de innovación docente que permitan hacer evolucionar nuestros modelos educativos hacia un nuevo marco educativo que ponga al estudiante en el centro, que reflexione sobre cuáles son los mejores formatos y metodologías, así como los mejores recursos y herramientas docentes que se adapten a las necesidades de cada estudiante para guiar su aprendizaje y desarrollar las competencias que requiere para vivir y trabajar en el mundo del siglo XXI. De este nuevo marco educativo en la UPF le llamamos EDvolución".