IE University e Instituto Cervantes firman un acuerdo para promover las humanidades en la educación

El Instituto Cervantes e IE University han firmado un acuerdo para promover el estudio de disciplinas humanísticas en la educación. En el marco de esta iniciativa, las dos instituciones organizarán conjuntamente actividades educativas y culturales, proyectos académicos y de investigación que potencien su compromiso con la difusión del conocimiento.

Entre las iniciativas de este acuerdo, figura la celebración de conferencias, charlas y seminarios con expertos de ambas instituciones. También se contempla la suscripción convenios de prácticas y la publicación de ediciones conjuntas.

Además, IE University y el Instituto Cervantes colaborarán en el desarrollo de proyectos de investigación aplicando tecnologías de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural al análisis y posicionamiento del español a nivel internacional dentro de un ecosistema de transformación digital.

Potenciarán, asimismo, la difusión de materiales docentes del Instituto Cervantes y la divulgación de los proyectos de investigación del Center for the Governance of Change de IE University, como detallan sus impulsores.

"Convenios como estos en los que la universidad tiene que servir como plataforma de investigación e innovación para crear sociedades de futuro tienen un gran valor", ha afirmado el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

"Esta colaboración con el Instituto Cervantes permitirá a la comunidad de IE University avanzar en su compromiso con las humanidades y la diversidad, a través de la difusión de la cultura hispánica entre nuestro alumnado internacional", ha añadido por su parte la directora de la División de Artes y Humanidades de IE University, Susana Malcorra.

IE University, a través de su División de Artes y Humanidades, trabaja para enriquecer la experiencia de aprendizaje y desarrollar el pensamiento crítico de sus alumnos de grado y postgrado, procedentes de más de 140 países.

Entre sus actividades, organizan seminarios, workshops, conferencias, clases magistrales y eventos culturales que permiten a los alumnos profundizar en el conocimiento de áreas como historia, filosofía, arte, música, etc., y aplicar ese conocimiento a la gestión y resolución de problemas desde una mentalidad humanista. Los alumnos de la institución se beneficiarán de esta colaboración con el Instituto Cervantes a partir de este año.