La Comunidad de Madrid amplía el calendario escolar para "reforzar la presencialidad"

Carmen García Madrid

La vuelta a las aulas de forma presencial está tardando más de lo esperado y esta vez no es por la pandemia. La borrasca Filomena ha puesto en jaque a media España, afectando sobre todo al centro del país. Miles de colegios notificaron desperfectos que les impedían asegurar una vuelta segura a las clases. De hecho, la normalidad todavía no ha llegado. En un principio la Comunidad de Madrid había fijado el día de hoy para la vuelta presencial a las aulas, pero lejos de mejorar las calles de la capital, el ejecutivo tuvo que retrasarlo hasta el miércoles 20. Sin embargo, esto no significa que se haya cancelado por completo la actividad educativa. Los docentes llevan desde la semana pasada desarrollando clases online y trabajando con los alumnos, por lo que no entienden que la comunidad habilite tres días en junio para reforzar la presencialidad.

Todos los centros recibieron la semana pasada una nota informativa en la que se explicaba el por qué de esta decisión. De los 2.557 centros educativos de la región, más de 1.470 presentaban problemas de accesibilidad, por lo que era inviable una vuelta segura a las clases. La decisión de aplazar la vuelta hasta el próximo miércoles día 20 surgió ante la solicitud mayoritaria de los ayuntamientos por los numerosos problemas de accesibilidad a los mismos.

Es por ello por lo que la Comunidad de Madrid va a realizar una vuelta a la actividad educativa presencial de manera escalonada. De esta forma, el miércoles retomarán la actividad los alumnos de Educación Infantil, Primaria, y Especial y de 1º y 2º de ESO. Por su parte, los alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato, FP, Educación para Adultos y Régimen Especial, retornarán a la presencialidad un día después, el jueves 21 de enero.

"Reforzar la presencialidad en el aula" es el argumento que ha dado la Comunidad de Madrid para ampliar en 3 días el calendario escolar establecido inicialmente para este año y, de esta forma, retrasará el final del curso escolar. Esta medida ha causado un enorme enfado no solo entre el colectivo docente, sino también por parte de los sindicatos. CCOO ha dirigido duras críticas a este anuncio de la Conserjería de Educación, al que considera de "improvisación y falta de planificación". Para ellos esta medida devalúa todo el trabajo realizado por equipos docentes y equipos directivos durante la semana pasada que han estado trabajando de forma telemática con todos los alumnos. Isabel, profesora de un colegio de la Comunidad de Madrid, se mantiene en la misma línea: "Durante estos días hemos estado trabajando en la medida de nuestras posibilidades para responder a las necesidades educativas de nuestros alumnos".

Es una medida innecesaria. Así defienden su trabajo algunos docentes de la región. Marina, profesora de un centro de la Comunidad, explica que: "Desde el lunes 11 de enero estamos teletrabajando para que nuestros alumnos puedan tener una respuesta educativa de calidad sin que se vean excesivamente afectados por las circunstancias". Por su parte, Isabel considera que adoptar esta norma "significa que el trabajo que hemos realizado durante estos días no ha servido para nada y no se está reconociendo por nuestros políticos".

Los profesores sí han trabajado

Prorrogar el calendario escolar transmite a la sociedad que el equipo docente no ha hecho nada estos días, por lo que se exige la eliminación de esta medida de forma inmediata. "Estamos acostumbrados a que se infravalore nuestro trabajo. Me parece muy injusto porque desde casa programamos igual, nos reunimos con el claustro de la misma manera, preparamos material, clases, etc", indica Marina. Para CCOO, la demostración más clara de que la Consejería carecía de un plan de acción para hacer frente a los efectos del temporal fue la realización de un llamamiento al profesorado para que fueran a retirar la nieve con palas a la vez que teletrabajaban.

Para Marina retrasar el final de curso no es más que "un claro reflejo de la idea que se tiene de los maestros desde las instituciones, que parece que solamente trabajamos el tiempo que estamos delante de nuestros alumnos".

Tras casi un año de pandemia, en la que la teledocencia sigue siendo un posible escenario no es de recibo que la Conserjería no esté preparada para lo que venga. Además, tampoco se ha regulado el teletrabajo de los docentes, que vuelven a tener que realizar sus tareas con sus propios medios y sin que haya ningún tipo de regulación.

Capacidad de adaptación a las clases online

Prácticamente toda la comunidad educativa está acostumbrada ya al desarrollo de la educación telemática. "Las clases online se están desarrollando bastante bien, los niños una vez más nos están demostrando su gran capacidad de adaptación", manifiesta Marina. Isabel es profesora de educación Infantil y durante estos días ha estado preparando recursos de repaso y actividades para ofrecerles a las familias. "Además, estamos haciendo videollamadas con los niños por grupos para que se vean entre ellos", expresa. Aunque esta metodología está funcionando, ambas profesoras confiesan que todos tienen muchas ganas de volver al colegio de forma presencial.