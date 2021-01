Profesores catalanes de Secundaria ven "muy irresponsable" permitir las puertas abiertas presenciales

Europa Press Barcelona

El sindicato Professors de Secundària (Aspepc·Sps) ha considerado "muy irresponsable" la decisión de la Conselleria de Educación de la Generalitat de permitir las jornadas de puertas abiertas presenciales en los centros educativos, por el riesgo que supone dada la pandemia de Covid-19, y ha pedido a las familias que no participen.

En un comunicado este viernes, la organización ha asegurado que este contexto "está poniendo en grave riesgo de contagio al profesorado, al alumnado y a los asistentes a las puertas abiertas".

El sindicato ha indicado que es "contradictorio" que se permitan grupos de 10 personas, más 3 profesores, cuando, ha asegurado, las autoridades multan los grupos de más de 6 personas por la calle.

Aspepc·Sps ha hecho un llamamiento público a las familias, pidiéndoles que, "por su seguridad, la de sus hijos y la de todos, no asistan a estas jornadas de Covid abiertas".

La organización también se ha quejado de que, más allá de las puertas abiertas, "muchas aulas quedan sin distancia de seguridad, con un frío glacial por la ventilación, el profesorado vulnerable se encuentra en una incertidumbre absoluta, las ratios en el aula no se han reducido, el aumento de la plantilla no se ha dado y la idea de los grupos estables no funciona".