Joan Guardia toma posesión como nuevo rector de la UB: «Hay que impulsar un cambio con y para todos»

Joan Guardia Olmos, que fue elegido rector de la Universidad de Barcelona el pasado 18 de diciembre, ha tomado posesión del cargo en un acto que ha tenido lugar hoy martes, 12 de enero, en el Paraninfo del Edificio Histórico. Ha presidido la ceremonia el consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Ramon Tremosa, acompañado del rector saliente, Joan Elias, la secretaria general saliente, Maite Vilalta, y el presidente del Consejo Social de la UB, Joan Corominas. A continuación, han tomado posesión del cargo la nueva secretaria general, Marina Solé, y los vicerrectores y vicerrectoras que formarán el nuevo equipo de gobierno de la Universidad. El acto, que no estaba abierto al público debido a las restricciones sanitarias, se ha podido seguir en directo y se puede consultar en UBTV.

En su primera intervención como rector, Joan Guardia afirmó que el momento actual es de una gran trascendencia: «Los próximos años marcarán un antes y un después de las universidades en general y en particular de la UB; el reto será mayúsculo ». Remarcó que la Covidien-19 «nos ha dejado en una situación límite» y ha tenido un recuerdo «los compañeros y las compañeras que nos han dejado». Sobre las consecuencias de la crisis sanitaria, dijo: «La pandemia ha evidenciado que hay que impulsar un cambio con y para todos».

El rector ha señalado la necesidad de una UB líder y conectada con los problemas de la sociedad. «Ante estos retos y desafíos, necesitaremos el esfuerzo de todos», ha asegurado, y ha agradecido al equipo saliente el traspaso de poderes realizado estos días, que ha calificado de modélico. De cara al futuro inmediato, indicó tres prioridades: gestionar la inercia y garantizar el mejor funcionamiento posible del trimestre que ahora comienza, y sobre todo del siguiente; hacer un buen diagnóstico, interactuando con todos los actores, y preparar el curso 2021-2022 para que sea «el verdadero punto de partida» del nuevo proyecto.

Finalmente, remarcó que toda esta tarea debe tener, por encima de todo, las personas: «Debemos tener cuidado de las personas», afirmó. «Esta será el primer paso en el largo y apasionante camino del proyecto de Universidad que queremos poner en marcha», concluyó.

Joan Elias ha comenzado su intervención felicitando al nuevo rector y agradeciendo a la comunidad universitaria y al equipo anterior el trabajo realizado, especialmente los últimos meses de la pandemia. Recordó que hace cuatro años marcó que las dos principales amenazas para la Universidad eran el relevo generacional, sobre el que ha manifestado que «se ha ido reconduciendo pero no se ha resuelto completamente», y una financiación insuficiente, «que está sobre la mesa ». Concluyó que la UB debe seguir siendo «un referente nacional y europeo» y debe seguir con su misión de formar "ciudadanos libres, críticos y comprometidos con la sociedad».

El consejero Ramon Tremosa ha comenzado haciendo referencia a la «situación insólita» que vivimos, tanto por el contexto de pandemia como por el momento político. Ante esta realidad, ha querido hacer un «discurso europeísta» y ha expuesto las posibilidades que abren los fondos de la UE Next Generation. «Europa nos ha dado hoy una ayuda decisiva», manifestó. Ha asegurado que Cataluña tiene una red de universidades, centros de investigación y empresas que han de permitir, mediante estos fondos, «transformar la economía y dar un salto adelante».

El presidente del Consejo Social ha expuesto que la crisis sanitaria ha acelerado muchos cambios latentes y que, «en este momento, es prioritario para nuestra Universidad la tercera misión». Ha defendido una nueva economía que se base en el conocimiento y el talento, «en la que la universidad debe ser protagonista». En este sentido, señaló que participar en los fondos Next Generation "es un deber y una oportunidad que no podemos desaprovechar». Recordó, sin embargo, que esto no es compatible con una universidad infrafinanciada, y ha exhortado al nuevo gobierno que surja de las elecciones a la Generalitat «a hacer suyo el Pacto nacional para la sociedad del conocimiento».

Toma de posesión de los vicerrectores

A continuación, han tomado posesión del cargo los miembros del nuevo equipo de gobierno de la Universidad: Marina Solé, secretaria general; Ernest Abadal, vicerrector Adjunto al Rector y de Personal Docente e Investigador; Agustí Alcoberro, vicerrector de Patrimonio y Actividades Culturales; Concepción Amat, vicerrectora de Política Docente; Víctor Climent, vicerrector de Relaciones Laborales; Pilar Delgado, vicerrectora de Política Académica y Calidad; Maria Feliu, vicerrectora de Doctorado y Personal Investigador en Formación; Marta Ferrer, vicerrectora de Estudiantes y Participación; Jordi Garcia, vicerrector de Investigación; Markus González, vicerrector de Política de Internacionalización; Montserrat Puig, vicerrectora de Igualdad y Género; Mercè Segarra, vicerrectora de Emprendimiento, Innovación y Transferencia, y Xavier Triadó, vicerrector de Transformación Digital.

El nuevo rector

Joan Guardia Olmos (Barcelona, ??1958) fue elegido rector de la UB en las elecciones de diciembre pasado, que se celebró por primera vez con votación electrónica. En la segunda vuelta, en la que concurrió con el entonces rector, Joan Elias, Guardia se proclamó ganador con un 54,28% del voto ponderado y un récord de participación: votó el 25,13% del censo, una participación superior a la de la primera vuelta, que había sido del 21,56%, y 11,37 puntos por encima de la que hubo en la segunda vuelta de las elecciones de 2016. El 29 de diciembre, el Gobierno de la Generalidad publicó en el DOGC el decreto con su nombramiento como rector de la Universidad de Barcelona y hoy ha tomado posesión del cargo.

El nuevo rector es catedrático de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Psicología. Llegó a la Universidad de Barcelona como estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y compaginó estos estudios con los de Psicología. Experto en estadística y en el estudio sistemático de la conducta humana, ha hecho docencia en la Facultad de Psicología, pero también a Farmacia, Economía y Empresa, Geografía e Historia, Enfermería, Educación y Biología.

Ha impartido seminarios y cursos y ha dirigido tesis doctorales en varias universidades nacionales e internacionales. Ha publicado más de 30 libros y más de 260 artículos científicos, además de ser el investigador principal de multitud de proyectos de investigación. También ha ocupado diferentes cargos de gestión académica y, actualmente, es miembro del Instituto de Neurociencias de la UB y del Instituto de Sistemas Complejos (ubicado), donde hace investigación sobre neurociencia cuantitativa y computacional.