MIOTI lanza el Postgrado en Data Science que asegura al 100% el empleo a los estudiantes

MIOTI, la escuela referente en la formación de IoT y Data Science en Europa, ha anunciado el lanzamiento del programa Data Science for Graduates, el primer Postgrado en Data Science que asegura al 100% el empleo a sus estudiantes. El programa, dirigido a jóvenes recién graduados, estará orientado a formar a los Data Scientist del futuro. Bajo la metodología de learning by doing, el postgrado nace con una visión muy práctica, donde los alumnos aprenderán desde los conceptos más básicos del Data Science hasta la aplicación de las últimas tecnologías de Inteligencia Artificial, a través de casos reales y resolviendo problemas de negocio.

Este programa prepara a sus alumnos para la profesión con mayor demanda del mercado. Y es que, según el portal de empleo especializado Glassdoor, Data Scientist es la profesión que las empresas más buscan en España y de las mejores pagadas del mundo. Prueba de ello es que la demanda de especialistas en Data Scientist ha crecido un 45% en 2020, según cifras de LinkedIn, un crecimiento impulsado principalmente por la transformación digital de todos los sectores. Precisamente en este sentido, Fabiola Pérez Ramos, CEO de Mioti, destaca que "este máster da respuesta a las demandas de profesionales que necesita el mercado, formando a los Data Scientist del futuro con conocimientos actualizados y un aprendizaje basado en la práctica".

Para ello, contará con un programa académico que se dividirá en tres principales bloques: Fundamentos del Data Science, donde se introducirán en cuestiones como el lenguaje de programación Python, data preprocessing o analítica predictiva. Posteriormente se formarán en contenidos más avanzados como el machine learning o el computer vision y finalizarán con asignaturas relacionadas con emprendimiento y negocio. Aquí, podrán poner en práctica y afianzar todos los conocimientos adquiridos durante el programa, ya que deberán presentar un proyecto final de máster.

Formato blended (semipresencial) con un profesorado de primer nivel

El programa comenzará en febrero de 2021 y tendrá una duración total de 7 meses, el equivalente a 400 horas. La formación será en formato blended, ya que combinará el formato presencial con el online, donde los alumnos dispondrán de un campus virtual para conectar con el profesor en directo y con el resto de los compañeros.

Además, este programa ofrecerá a sus alumnos la oportunidad de completar su formación con la realización de un periodo de prácticas en empresas de prestigio como Procter & Gamble, Securitas Direct y muchas más.

Adicionalmente, los alumnos aprenderán a través de los mejores profesionales del sector, ya que el profesorado estará formado por expertos en Data Science de compañías como CSIC, Telefónica, P&G, Cisco, Sigfox, Nielsen, Acciona que ofrecerán su visión de la realidad desde un punto de vista 100% práctico.

Todo ello se desarrollará en el ecosistema de TheCUBE Madrid, un espacio de 5.000m2 de innovación, tecnología y emprendimiento. Aquí, los alumnos estudiarán en un hub en el que residen startups como Uber y se prototipan y desarrollan los productos del mañana, donde tendrán a su disposición los últimos medios técnicos y laboratorios