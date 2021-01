La UJI consolida el ámbito biomédico y de salud pública con la incorporación de dos investigadoras de programas de excelencia

Europa Press Madrid

La Universitat Jaume I de Castelló ha reforzado durante 2020 la investigación en el ámbito biomédico y de salud pública con la incorporación de dos investigadoras en programas de excelencia Beatriz Galindo y GenT en los ámbitos de Microbiología y Epidemiología, las científicas Rosa de Llanos Frutos y Juana Mari Delgado Saborit, integradas en la Unidad Predepartamental de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud.

La profesora Rosa de Llanos, coordinadora del grupo de investigación «Microbio-Microbiología de los patógenos oportunistas y su impacto en la salud humana», desarrolla su investigación en las áreas de medicina, tecnología sanitaria y promoción de la salud y agroalimentación. En concreto, el grupo que dirige se centra en el estudio de la patogenicidad, diagnóstico y tratamiento de los patógenos oportunistas bacterianos y fúngicos con importancia en el ámbito clínico.

Los estudios contemplan aproximaciones experimentales tanto in vitro como in vivo. En el caso particular de los estudios in vivo patógeno-huésped es importante resaltar que se llevarán a cabo mediante la utilización del modelo invertebrado de infección microbiana, Galleria mellonella (larva de la polilla). Este modelo permite explorar diferentes aspectos de la interacción patógeno-huésped y un aspecto más importante, no plantea problemas éticos de experimentación animal, permite obtener resultados a muy corto plazo, que son fáciles de manipular y mantener y, además, su sistema inmunitario innato es evolutivamente similar al humano.

La profesora Juana Mari Delgado-Saborit, del grupo de investigación «Epidemiología Perinatal, Salud Ambiental e Investigación Clínica, coordinado por la investigadora María Luisa Rebagliato Ruso, es experta en estudios de evaluación de la exposición a contaminantes atmosféricos y su aplicación en estudios epidemiológicos utilizando la geoestadística, la epidemiología ambiental, los biomarcadores y la inteligencia artificial para evaluar los efectos de factores ambientales en la salud.

Actualmente lidera el proyecto «Detección del SARS-CoV-2 en aerosol atmosférico en ambientes interiores como herramienta de evaluación de medidas sanitarias de prevención y de alerta de la transmisión de la COVID-19», un estudio de un equipo multidisciplinario de expertos y expertas en epidemiología ambiental, calidad del aire y microbiología que investiga la detección y cuantificación de carga genética del virus SARS-CoV-2 en muestras de aerosol atmosférico para desarrollar una herramienta de detección temprana de futuros episodios de COVID-19 que sirva para tomar medidas rápidamente para evitar la transmisión de contagios.

La universidad pública de Castelló cuenta desde el curso 2017-2018 con el programa de doctorado de Ciencias Biomédicas y Salud, un punto de encuentro entre el personal investigador en el ámbito de la biología y la bioquímica y los profesionales de la medicina, la farmacia, la enfermería y la psicología para establecer un entorno multidisciplinario que favorezca la investigación en el ámbito de las ciencias de la salud.

En la misma línea y con el objetivo de generar sinergias entre el personal investigador y profesionales, la Universitat Jaume I y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO) mantienen desde el año 2012 un acuerdo de colaboración para promover conjuntamente actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico que den lugar a proyectos de investigación e innovación con gran potencial científico-técnico que puedan conseguir inversión pública de programas nacionales e internacionales.

Por último, la UJI ha mantenido recientemente una reunión con la Fundación del Hospital Provincial de Castellón para estudiar las sinergias y vías de colaboración para trabajar conjuntamente en la solicitud de creación del Instituto de Investigación Sanitaria de Castellón, y en la que se han analizado también las necesidades que en materia de instalaciones (laboratorios, animalario), equipación y acreditación de nuevos grupos de investigación tiene la Fundación para activar el Instituto y su disponibilidad por parte de la universidad.