Educación de Extremadura no se plantea "hoy por hoy" un cribado masivo a los docentes extremeños

La consejera de Educación de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, no se plantea "hoy por hoy" la realización de cribados masivos de pruebas para detectar la Covid-19 entre los docentes de la región, aunque ha reconocido que en todo caso si fuera necesario sería Sanidad el departamento que lo plantearía.

"Hoy por hoy no se plantea. Hoy por hoy no se plantea hacer un cribado, primero porque sabemos que la duración son 72 horas en un principio y eso no nos da unas máximas garantías...", ha espetado a preguntas de los medios este jueves en rueda de prensa en Mérida la consejera.

"O sea, que hoy por hoy no nos lo planteamos. En el caso de que sea necesario nos lo dirá Sanidad pero hoy por hoy no nos lo planteamos", ha añadido.

En todo caso, durante su comparecencia ante los medios, Esther Gutiérrez ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la comunidad educativa ante el regreso a las clases tras las Navidades en Extremadura, y ha mostrado su confianza en que el mismo se realizará "con toda normalidad".

"Quiero transmitir tranquilidad. Confiamos en que la vuelta a las clases es una buena noticia y en que se puede dar con toda normalidad y en que habrá un buen funcionamiento de las mismas", ha apuntado.