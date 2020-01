Neil Tetley: "Ayudamos a jóvenes a desarrollar la independencia y la confianza que necesitarán al acabar la escuela"

Carmen García Madrid

Hastings Nexus es la experiencia preuniversitaria de Hastings School que cuenta con un campus propio en Manuel Marañón, 8. Un entorno de aprendizaje concebido especialmente para estudiantes de entre 14 y 18 años. Neil Tetley es el Director del nuevo centro Hastings School Nexus que se ha abierto en Madrid.

¿Con qué finalidad nace Hastings Nexus?

Hastings Nexus fue desarrollado para ayudarnos a cumplir con el doble objetivo de preparar a nuestros estudiantes para que les vaya bien en los exámenes e ir a universidades excelentes, pero también prepararlos para el éxito en la universidad y más allá, en la vida. Los buenos resultados en los exámenes no son suficientes - los jóvenes necesitan aprender a ser independientes, a resolver problemas complejos que no han visto antes, a ser creativos, a reflexionar, a trabajar eficazmente con los demás y así sucesivamente. En una era de automatización rápida, los jóvenes tendrán que ser muy competentes en las cosas que las máquinas no pueden hacer y/o ser capaces de construir y diseñar las máquinas que sustituirán a tantos trabajos.

¿Qué diferencia principal encontráis entre el sistema educativo español y el inglés?

No conozco el sistema español lo suficientemente bien y además la educación británica es un término amplio que abarca muchos tipos diferentes de colegios. La forma en que interpretamos una educación británica se centra en torno:

- Rigor académico (queremos que los jóvenes sean buenos en matemáticas, ciencias, programación informática, etc.);

- Un plan de estudios moderno y adecuado a su propósito – ofrecemos, por ejemplo, Computer Science como una materia de examen independiente;

- Un estilo de enseñanza y aprendizaje que permita a los jóvenes desarrollar las habilidades y atributos que necesitarán más adelante en la vida. Queremos asegurarnos de que los errores (cuando alguien se ha esforzado mucho) se vean como una oportunidad para aprender;

- Un ambiente de cuidado en el que tratamos de asegurarnos de que los jóvenes sean felices o si tienen dificultades, lo cual es casi inevitable durante la adolescencia, sepan que hay alguien con quien pueden hablar y que les puede ayudar.

¿Qué esperáis encontrar en el ambiente educativo español?

Estoy seguro de que encontraría una gran variación, desde una enseñanza excelente y dinámica hasta un enfoque de aprendizaje memorístico bastante más anticuado.

¿Por qué se tomó la decisión de abrir un campus en Madrid? ¿Cómo está funcionando el de Barcelona?

El de Barcelona es un gran éxito (¡pero el nuestro es, por supuesto, mejor!). El motivo de la apertura de Nexus es que sentimos que encarnaba nuestra filosofía de la educación y no hay nada parecido en este momento en Madrid. Como edificio y concepto educativo creemos que prepara mejor a los jóvenes para el mundo tal y como lo encontrarán.

¿Cuál es la metodología en la que se basa este sistema educativo?

No existe una ideología única, ya que creemos que la educación es demasiado compleja para ser empaquetada en un solo enfoque simple - diferentes enfoques funcionan para diferentes estudiantes a diferentes edades. Sin embargo, una influencia particularmente fuerte ha sido el trabajo del profesor Guy Claxton, un científico cognitivo británico, que ha desarrollado el Learning Power Approach. Este tiene como objetivo asegurar los más altos estándares académicos mientras se utilizan todas las oportunidades en las lecciones para desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico, la independencia, etc.

"Tiene como objetivo asegurar los más altos estándares académicos"

¿A qué perfil de estudiantes está dirigida esta formación?

La mayoría de nuestros estudiantes se encuentran por encima de la media cuando se les compara con estudiantes de habilidad similar en el Reino Unido. Sin embargo, lo principal para mí es la actitud. En última instancia, nadie tiene éxito a menos que muestre determinación, resistencia, entusiasmo, etc. A algunos jóvenes les resulta más fácil que a otros y algunos necesitan más apoyo para desarrollar estos enfoques. En última instancia, la escuela es un microcosmos de la vida - nada bueno viene sin el trabajo duro, la dedicación y la capacidad de aprender de los errores.

¿En qué consiste exactamente la formación que impartís en este centro?

- Para nuestros estudiantes preuniversitarios ofrecemos:

- A levels (Títulos británicos reconocidos por universidades en el Reino Unido, España y en todo el mundo);

- Los estudiantes pueden hacer hasta dos asignaturas PCE para tener la oportunidad de obtener el máximo de puntos para las universidades españolas;

- Otra opción es una calificación extendida del proyecto - un trabajo de 5000 palabras de investigación académica independiente, que es una gran preparación para la universidad;

- Apoyo significativo para las aplicaciones universitarias - tenemos un "University Counselor" especializado (para aplicaciones en el Reino Unido y el resto del mundo) y un Director Técnico (para aplicaciones en España);

- Una gama de opciones adicionales: espíritu emprendedor, club STEM, Modelo de Naciones Unidas, etc.

"La filosofía que subyace es que estos dos años son un puente entre el colegio y la universidad"

La filosofía que subyace es que estos dos años son un puente entre el colegio y la universidad. Por lo tanto, el enfoque que adoptamos es asegurarnos de que, en la medida de lo posible, ayudamos a los jóvenes a desarrollar la independencia y la confianza que necesitarán después de que dejen la escuela.

¿En qué puede contribuir a la larga que los estudiantes reciban esta formación por parte de Hastings School Nexus?

Se trata de una mejora constante - buscando dónde podemos mejorar. En este momento, por ejemplo, todos los estudiantes están completando encuestas sobre la enseñanza en el colegio y sobre cómo podemos mejorar.

¿Tenéis pensado abrir otro campus en otra ciudad española?

Tendrías que preguntarle a mi jefe, pero ciertamente ha sido un concepto exitoso y creo que se están considerando otras posibilidades.

¿Qué planes tenéis a largo plazo?

- Queremos continuar con lo que estamos haciendo y asegurarnos de que somos la escuela internacional más dinámica y progresiva de Madrid;

- Queremos estar a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos y actualmente estamos elaborando una Estrategia de Transformación Digital;

- Estamos considerando si ofrecer el International Baccalaureate Diploma Programme junto con los A levels.