Los buenos hábitos de lectura de los padres mejoran la competencia lectora de los hijos

El próximo 26 de noviembre las fundaciones Ramón Areces y Europea Sociedad y Educación publicarán el decimocuarto número de la colección Monografías sobre educación, que lleva por título El papel de los padres en el desarrollo de la competencia lectora de sus hijos. Las conclusiones de este estudio, del que son autores los profesores de economía José García Clavel (Universidad de Murcia) y Mauro Mediavilla, (Universitat de València & IEB), se debatirán, además, en el marco de un seminario académico en la sede de la Fundación Ramón Areces, en el que participarán profesores de diferentes disciplinas del área de las Ciencias Sociales.

Partiendo de las evidencias acerca de la relación entre la actitud de los padres hacia la lectura y el rendimiento de sus hijos, los autores profundizan en los efectos del entusiasmo lector de los padres, tomando como variable explicada la diferencia entre el rendimiento en comprensión lectora y el rendimiento en matemáticas de cada estudiante de cinco países de la Unión Europea (Alemania, Dinamarca, Hungría, Italia y Portugal), utilizando datos del informe PISA 2009 y combinando la información del cuestionario de padres y la del cuestionario de estudiantes. En total se han analizado datos de 52.711 estudiantes, representativos de los más de 23 millones de jóvenes de quince años de esos países. España no completó en 2009 el cuestionario de padres, lo que ha impedido estimar el modelo para nuestro país.

El objetivo de este estudio es comprobar si los jóvenes que han recibido el "tratamiento", es decir, aquellos cuyos padres son buenos lectores, desarrollan mayores competencias en comprensión lectora que sus compañeros que no recibieron ese "tratamiento", descontadas otras características que pudieran influir. Las estimaciones realizadas indican que, claramente, existe un efecto positivo para cuatro de los cinco países analizados, que va desde los 4 puntos para Italia hasta los 6,5 puntos en los casos de Alemania y Portugal. En cuanto a la relevancia de su magnitud, los 4 puntos en Italia, por ejemplo, explican un 16% del comportamiento de la variable en el caso de los hombres, y un 12% en el caso de las mujeres.

Según el profesor Clavel "la variable que indica la existencia de un hábito de lectura por parte de los hijos (lectura diaria por placer) se manifiesta como un factor que afecta positivamente a la diferencia entre comprensión lectora y matemáticas en cuatro de los cinco países analizados". A la vista de la tendencia ya cuantificada en informes internacionales de la pérdida del hábito de lectura en los adultos, el profesor Mediavilla recomienda "implicar a las autoridades educativas en la activación de políticas tendentes a incrementar la lectura en casa".

José García Clavel es Profesor Titular en el Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Murcia. Ha sido profesor visitante en el Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto y en el Indira Gandhi Institute of Development Research. Su investigación reciente aborda la medida de las habilidades no cognitivas y su repercusión en los procesos educativos.

Mauro Mediavilla es licenciado y doctor en Economía. Actualmente es Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Valencia, e investigador asociado del Instituto de Economía de Barcelona (IEB). Su investigación reciente aborda cuestiones de movilidad social y equidad, determinantes del rendimiento académico y la evaluación de políticas públicas educativas.