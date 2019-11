La Salle-URL y Escape Studios presentan un curso especializado de Advanced 3D FX

La Salle-URL presenta en exclusiva el curso especializado de Advanced 3D FX: próximos pasos con Houdini impartido por Mark Spevick, Head of 3D en Escape Studios, profesional con más de 10 años de experiencia en la industria y con 6 años de actividad docente como profesor, que ha trabajado en títulos como Fear and Loathing in Las Vegas, Casino Royale o The Mask of Zorro.

El curso tiene una duración total de 16 horas y está organizado en colaboración con Escape Studios, escuela líder mundial en animación, VFX y videojuegos ubicada en Londres y uno de los 10 mejores centros de Animación a nivel europeo según el portal Animation Career Review. En él se cubren los principales usos del software Houdini, proporcionando una plataforma de conocimiento sólida que todo artista de efectos visuales actual necesita conocer. Este software, más famoso por su uso en el campo del modelado 3D y en las simulaciones de FX, está ganando peso también en otros ámbitos, por lo que su dominio se ha convertido en una herramienta esencial para cualquier profesional de la industria.

Esta iniciativa coincide con una nueva edición del B'Ars VFX Festival, que tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre en el Barcelona Disseny Hub, y del que Fèlix Balbas, director del Grado en Animación & VFX de La Salle-URL es su director. Una cita altamente especializada que celebra este año su sexta edición, busca ofrecer un nuevo enfoque para la industria de la animación y los efectos visuales al reunir talento creativo de una manera divertida y lúdica.

El primer paso de una fructífera colaboración

En la primavera de 2019, La Salle-URL y Escape Studios firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de facilitar una experiencia educativa más completa e innovadora a sus estudiantes. Este convenio consiste en varias medidas entre las que destacan la impartición de cursos cortos de especialización por parte de Escape Studios, la organización de cursos de verano de cuatro semanas de duración, programas de intercambio de un año, así como la fácil rotación de personal docente que facilite la transferencia de conocimiento tanto para estudiantes como para profesores.

La reputación de La Salle-URL, la calidad de su personal docente, profesores y tutores, así como las instalaciones del campus, ha sido un punto clave para la firma de este acuerdo, según afirma Andrew Brassington, Head of Strategic Projects de Escape Studios, "este no es más que el punto de partida para futuras colaboraciones y estamos muy contentos de poder ofrecer a nuestros estudiantes una experiencia educativa inmejorable".

Los estudiantes del Grado en Animación & VFX de La Salle-URL aprenden en un entorno que emula el pipeline real de una gran productora, de esta manera son capaces de integrar los flujos de trabajo profesionales desde el primer minuto y aplicarlos una vez han finalizado la carrera. "Nuestros alumnos deben realizar un período obligatorio de prácticas en empresas de alto nivel, a partir de tercer curso realizan prácticas de rodaje y supervisión en set y durante su último año, trabajan en equipos de 10-15 personas para crear el material necesario para vender cualquier proyecto. No podemos olvidarnos de los espacios, con un estudio de animación ubicado en el corazón del campus y que cuenta con una granja de render con 2k hilos de ejecución" afirma Balbas.