Ricardo Mairal: "La financiación que recibe la UNED es escasa, debemos aspirar a un contrato-programa"

Noelia García Madrid

El catedrático de Filología Ricardo Mairal Usón es el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y aspira a la modernización, la digitalización, la potenciación de la investigación, transferencia e internacionalización de la universidad. Mairal asegura que "la UNED junto a sus centros asociados puede ser un vehículo extraordinario para dar respuesta a la España vacía, sobre todo para dignificar lo rural abriéndolo a la universalidad del conocimiento. Además, vamos en una posición pionera en la formación de estudiantes con discapacidad".

¿Cómo es estar dirigiendo por primera vez la universidad a distancia?

Para mí es uno de los mayores honores. Para un académico no hay mayor honor que estar al frente de la universidad, así como tomar y tener la responsabilidad de dar ese salto cualitativo hacia la modernización que creo que necesita nuestra universidad.

En la UNED siempre ha habido bastantes cuestiones políticas internas, PAS, administración, en los que ha habido algún problema. ¿Cómo asumes este tipo de retos que estaban bastante encallados en la trayectoria de la UNED?

Son problemas inherentes a cualquier organización, a cualquier institución y hay que asumirlos con entusiasmo y con la convicción de que hay que dar un salto cualitativo. Yo tengo la profunda convicción de que ahora es el momento. Estamos viviendo una época apasionante, es decir, fíjate la cantidad de retos y desafíos que la sociedad nos está diciendo que tenemos que dar respuesta. Además, son muy variados: la lucha contra la pobreza, la igualdad de género, las enfermedades neurogenerativas, los problemas migratorios, etc. La consecución de todos estos objetivos pasa inexorablemente por tener una universidad que sea consciente de su saber, que sea capaz de anticipar, y eso es importante, porque la anticipación es el preludio a la innovación, es decir, el saber qué nos toca vivir ahora y eso te lleva a una reflexión: ¿Cuáles son los perfiles formativos que vamos a necesitar en los próximos años?

Ahora estamos en un momento en el que debemos de ser capaces de poder anticipar qué es a lo que vamos a tener que dar respuesta y no sólo en términos formativos, sino que también en términos de investigación. Me gustaría que la actividad investigadora de mi universidad sirviera para dar respuesta a todos esos desafíos. Esta universidad nace en el año 1972 con el objetivo de acercar la educación superior a distintos territorios y esto tiene todavía más importancia ahora que hablamos de la España vaciada. La UNED junto a sus centros asociados puede ser un vehículo extraordinario para dar respuesta a la España vacía, sobre todo para dignificar lo rural abriéndolo a la universalidad del conocimiento. Además, vamos en una posición pionera en la formación de estudiantes con discapacidad.

Efectivamente, con vuestro perfil universitario de formación a distancia, con las capacidades, beneficios y desventajas estudiantiles que tiene a veces el hecho de estudiar en casa...

Siempre destaco la disciplina que adquieren nuestros estudiantes en su estudio, y eso redunda positivamente a la hora de enfrentarse a una oposición. No nos debe sorprender que los estudiantes de la UNED ocupan los primeros puestos en las convocatorias públicas. Para mí nuestros alumnos son un ejemplo de afán, de superación, de perseverancia. La mayoría son personas que tienen obligaciones familiares y que sacan tiempo de donde no lo tienen para dedicarse al estudio.

La Universidad a distancia se ha caracterizado muchas veces por ser demasiado tradicional pero, ¿cómo se ha adaptado a nivel tecnológico?

La UNED siempre ha tenido la capacidad para innovar y adaptarse a los tiempos. La pregunta es ¿qué va a suceder en los próximos años? Yo encargué y diseñé en el equipo de Gobierno un Vicerrectorado de Innovación y Digitalización con un objetivo: que se integraran los procedimientos de la inteligencia artificial en la mejora de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, la digitalización conforma uno de los ejes transversales de nuestro plan estratégico que define y da sustancia a la educación, a la investigación y a la Gobernanza. En el caso de la educación, le pedí al vicerrector que me gustaría que esta universidad hiciera uso de la cantidad de datos que genera para que nuestros estudiantes tuvieran mejores servicios. Nuestros alumnos interactúan en la plataforma virtual y a mí me gustaría que tuvieran un modelo de aprendizaje personalizado. Es decir, de la misma forma que a ti Google te hace recomendaciones dependiendo de los sitios que visitas, me gustaría poder desarrollar una tecnología para que nuestros alumnos pudieran recibir recomendaciones al saber que han tenido una duda sobre un tema. Queremos desarrollar una universidad más inteligente, utilizando y aplicando tecnología de la inteligencia artificial para el desarrollo de modelos de aprendizaje personalizado.

Al margen, también queremos darle importancia al abandono.

¿Se podría aplicar esto también en la parte de los MOOCS que tenéis? Aquí hay mucho más abandono en la finalización de estudios...

Sí, en todas las partes. Yo lo que quiero es que nuestros estudiantes tengan acceso a una serie de recursos digitales de última generación y en esto también está este plan de digitalización.

¿Hay una fecha establecida para la implementación de este desarrollo?

En los próximos meses se verán los primeros resultados de un proyecto que hemos denominado ED3: Educación a Distancia Digital basada en datos. Es decir, utilizar los datos que generan los 200.000 estudiantes de la universidad para que estos tengan mejores recursos, para que los profesores tengan un seguimiento del rendimiento y en términos de Gobernanza, para saber cuál es la productividad y la eficiencia de esta universidad. Es decir, saber qué titulaciones tienen un buen rendimiento, cuál es el nivel de sostenibilidad, etc. En definitiva, queremos en los tres próximos años lograr que esta universidad sea una más inteligente, es decir, que sea capaz de hacer un uso inteligente de la cantidad de datos que generamos.

Pero para esto hace falta financiación y una de las críticas que siempre hacen los rectores a sus gobiernos autonómicos es sobre todo la financiación. ¿Cómo se consigue?

La financiación en este caso particular me preocupa mucho porque esta universidad recibe una financiación pública del 40-41 %, lo que quiere decir que el 60% son otras fuentes de financiación. Es decir, esto si lo comparamos en el contexto del resto de universidades, su financiación media es del 70%. Me gustaría que me trataran con las mismas condiciones que el resto de universidades, porque creo que la financiación que recibe la UNED es escasa y esto se lo he planteado al ministro. También le he planteado que deberíamos aspirar a un contrato-programa, es decir, que yo tuviera una visión plurianual de cuál va a ser mi financiación. No me gustan que me den las cosas porque sí, es decir, podemos plantear una financiación estable, una financiación por objetivo y una financiación por infraestructuras. El resto lo sacamos de matrículas, contratos de investigación, etc.

Entiendo que esto va directo a una partida específica, es decir, todos los fondos europeos y los contratos doctorales de proyectos de investigación vienen de aquí y van aquí. Pero, ¿para el resto?

Tenemos alguna otra colaboración con el Ministerio del Interior, pero el grueso son las matrículas. No obstante, a mí me gustaría hacer muchísimas más cosas si tuviera más financiación, porque en comparación al resto, que de media tiene un 70% estamos en una clara situación de inferioridad.

La Comunidad de Madrid también ha implementado la bajada de la horquilla de las matrículas. ¿Cómo es posible que solamente vaya bajando un punto cada año? Todavía las universidades de esta comunidad no están sobresaliendo tanto como, por ejemplo, las de Cataluña, que son las que siempre están en los rankings internacionales.

Yo desconozco cuál es la realidad presupuestaria de algunas de estas universidades. Nosotros, a diferencia de las universidades madrileñas es que ellos negocian con la Comunidad de Madrid. De hecho, tienen un contrato-programa, fija los precios la Comunidad de Madrid, pero nosotros somos la única universidad junto con la Menéndez Pelayo que dependemos del Ministerio, es decir, es el Ministerio el que fija los precios.

¿Cómo es posible que en este momento todavía haya comunidades donde las matrículas son más elevadas que en otras regiones?

Deberíamos aspirar a tener una uniformidad en los precios de las matrículas. Nosotros no hemos subido los precios de matrícula, fuimos los únicos que no modificamos ningún precio, pero esto son directrices del Ministerio. Es el ministerio el que nos marca a través de una orden de Real Decreto las horquillas de precios en torno a los diferentes tipos de matrículas.

¿Cuál es la medida estrella que vas a implementar en este periodo?

En Inteligencia Artificial tenemos un peso muy grande, y esta medida para mí es clave. Es decir, el que esta universidad esté a la vanguardia de la generación de recurso y que aspire a ser una universidad más inteligente. Por otra parte, quiero que logremos acrecentar el carácter social con el que nace esta universidad, dar respuesta a la España vaciada y mejorar la oferta para los estudiantes con discapacidad. Luego hay otro aspecto que por mi propia vocación y por mi carácter internacionalista lo tengo y es que creo que el progreso de cualquier institución pasa por su consolidación en un marco internacional. Además, estamos en la época de las alianzas y creo que los proyectos no solo son grandes por la envergadura de sus objetivos, que también, pero porque reclaman la cooperación institucional, porque reclaman el diálogo, que es un aspecto clave en una investigación. En este sentido, mi deseo es que esta universidad destaque y fortalezca claramente su presencia internacional. Tenemos 13 centros en el exterior, pero creo que podemos y debemos dar mucho más.

Sin embargo, todavía la universidad española carece de esa mirada tan internacional. No es capaz de atraer talento extranjero, sobre todo, estudiantes que no vengan por becas Erasmus o por becas internacionales.

Yo creo que se ha logrado mucho en términos de internacionalización. Tenemos universidades que ocupan puestos destacados en los rankings, con gran prestigio, es decir, la universidad española cuenta con grandes profesionales y en muy poco tiempo se ha logrado revertir una situación de una universidad española que salía de una situación complicada. No obstante, nunca hay que ser complaciente con los resultados, hay que ser ambicioso con los objetivos.

Entonces, ¿qué puede hacer la universidad para captar alumnos extranjeros?

Yo creo que los índices de captación de alumnos extranjeros no están mal. Se ha propuesto el proyecto de Alianza de Universidades Europeas donde se están haciendo campus internacionales, de tal forma que tú empiezas la carrera en Francia, pasas por España y a lo mejor la terminas en Noruega. Estos proyectos ya se han consolidado. Nosotros queremos también estar allí y una de las líneas es lograr un campus de universidades a distancia. Evidentemente, no hay que ser complaciente con los resultados, es decir, se pueden y se deben hacer más cosas y debemos aspirar a captar mayor talento y a que muchos estudiantes europeos vengan a España. Una de las cosas que muchas veces pasa inadvertida es el idioma. El español no es un idioma menor, tiene una gran trascendencia. Es una de nuestras fortalezas que deberíamos saber valorar. Hay muchos recursos para el inglés, por qué no pensar en la necesidad de la generación de recursos digitales, es decir, que el español esté en la primera vanguardia de las tecnologías.

¿La universidad española en este momento tiene endogamia?

Yo creo que no. España cuenta con las mejores garantías respecto a la realidad docente investigadora y administradora de los profesionales de la enseñanza universitaria. Se dieron grandes pasos para erradicar precisamente la endogamia, y yo creo que los sistemas y los filtros de control son muy buenos, a pesar de que se pueden mejorar.

¿Sobran universidades en España en este momento?

En España tenemos 82 universidades, es decir, salimos a una media de casi medio millón de habitantes por universidad. Si lo comparas con el contexto de los EEUU, estamos claramente por debajo. Si extrapolas ese dato a las universidades que generan investigación, estaríamos muy por debajo, es decir, por cada 800.000 habitantes tenemos una universidad. Pero yo creo que no sobran universidades.

Actualmente aparecen nuevos campus universitarios, nuevas universidades privadas, que ofrecen las mismas titulaciones que las universidades públicas en los mismos espacios, en las mismas provincias, en las mismas comunidades. Con lo cual, esa idea del 93-95 donde se crearon las últimas universidades públicas en las que de repente era: "tenemos que tener todo todas", ¿esto sigue funcionando? O ¿es mejor tener una especialización geográfica, de contenidos de grados, de proyectos en el que somos excelentes?

Muchas veces deberíamos pensar que no se puede ser bueno en todo, sino que deberíamos identificar las fortalezas. Las universidades nacen con el deseo de que todo el mundo pueda acceder a la enseñanza superior y esa visión que en principio estratégicamente es razonable, llegaría a minimizar el objetivo de acercar la universidad a muchas personas. Y esto a mí me preocupa, porque como universidad pública tenemos que procurar hacer todo y más para que todos los habitantes tengan un acceso a la educación superior. No obstante, el debate sobre las universidades debe ser un debate científico y muy poco ideológico. Aquí debemos hablar de qué es un centro universitario, qué peso debe tener la investigación, la docencia, etc. Tú como investigador debes revertir los resultados de tu investigación a la sociedad, pero empezando por el aula. Para mí esta es la visión. Yo creo en una relación indisociable entre docencia e investigación y esto es lo que, bajo mi punto de vista, constituye la grandeza de un centro universitario.

En esa misma línea de investigación que está más ligada a lo que es el suelo, a la realidad de lo que está ocurriendo, con todo el proceso tecnológico, la globalización, etc, realmente, ¿ves a las universidades públicas que van de la mano con ese progreso ofreciendo titulaciones y programas? ¿o todavía les queda superar esa trama burocrática que siempre tienen?

Las universidades están ofreciendo titulaciones en base a lo que ofrece el mercado laboral, pero podemos hacer mucho más. Hay una pregunta que me hago y no tengo respuesta: "¿qué perfiles profesionales van a ser relevantes en los próximos años?". Haré todos los esfuerzos para saber esta respuesta. Aquí está la innovación, esa capacidad que uno tiene para anticipar es clave.

¿No crees que la universidad va un poco tarde con respecto a lo que ya está en el mercado?

Aquí entra un aspecto de máxima preocupación que es la excesiva burocratización. Una de las cosas que a mí me gustaría lograr para el PDI es desburocratizar toda la tarea que un investigador tiene que asumir para la gestión de un proyecto. Hay que simplificarlo porque la administración tiene que ser lo más simple y el investigador tiene que estar para estudiar y para investigar no para cuestiones burocráticas. Que se aplique esta reflexión a todos los procesos de gestión y administración. A mí me gustaría simplificar todos estos procesos y saber dar una respuesta rápida, porque como universidad pública tengo obligación de responder. Esto no tiene nada que ver con que los contenidos estén obsoletos, porque yo creo que una docencia de calidad pasa inexorablemente porque esos contenidos estén actualizados fruto de esa relación indisociable con la investigación.

Siendo realistas esto no ocurre así...

Pues si no ocurre hay comisiones de grado, comisiones de título que deben velar por la calidad, es decir, ofrecer una enseñanza actualizada, competitiva, de tal forma que los egresados y los estudiantes puedan competir con solvencia en los mercados laborales.

Realmente, cuando hay informes que estudian este tipo de variables cuantitativas y cualitativas, incluso cuando le preguntas a los alumnos después de haber terminado sus grados y sus posgrados, qué es lo que realmente han aprendido, si les ha valido, si están mucho más preparados para enfrentarse un mercado laboral, en un gran porcentaje, dado los informes que hay de diferentes compañías consultoras que lo han acreditado, te dicen que la respuesta es no...

Pues entonces tenemos algo que perfeccionar. Yo aspiro a impulsar una universidad muy cercana a la sociedad y eso, además de alinear la oferta educativa, la investigación, etc, implica otra cosa: escuchar lo que nos dice la sociedad. Y si evidentemente lo que nos están diciendo es que hay que introducir determinadas modificaciones, por qué no. Precisamente el proceso de perfeccionamiento implica esto: saber escuchar, saber valorar lo que te están diciendo y saber adaptarlo.

En relación al nuevo gobierno, ¿qué tipo de ley universitaria querrías que se aprobara?

Creo que la universidad necesita una nueva ley, una nueva actualización de la ley que incide prácticamente en todos los aspectos políticos de la carrera docente. Creo además que es muy importante la investigación, es una parte esencial del mundo universitario: la gobernanza, la simplificación de los procedimientos, etc. De la misma forma que reclamo y que asumo para mi propia universidad un proceso de modernización y transformación, también es necesario que se aplique en un ámbito más legislativo. Hay muchas cosas que la CRUE y el Gobierno necesita afrontar. Creo que estamos en un momento en el que hay muchos desafíos y tenemos que saber identificar qué es lo realmente importante, qué es lo que debemos dejar a las generaciones que vienen.