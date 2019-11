EADA Business School y École des Ponts lanzan un MBA internacional para ejecutivos

EADA Business School y École des Ponts Business School lanzan el Global Executive MBA, un programa diseñado para personas dispuestas a liderar la complejidad, aprovechando la tecnología para fomentar la innovación, impulsar la transformación, prosperar en la economía global y mejorar la experiencia de cliente. El GEMBA parte de tres ejes principales liderazgo (soft skills), innovación y tecnología; y de una idea "You're a tech leader or you are a dead leader".

El programa, que se inicia en febrero de 2020 en Barcelona coincidiendo con el MWC (Mobile World Congress), tendrá una duración de 18 meses, incorpora seis semanas residenciales en diferentes partes del mundo: tres en Barcelona - una en coincidencia con el Mobile World Congress y el 4YFN, plataforma de startups en el Mobile World Congress- tres en París, además de una semana o bien en Silicon Valley (California) o en Hong Kong, seis cursos online y un coaching ejecutivo individual.

Todos los participantes podrán conocer de primera mano emprendimientos e innovaciones corporativas donde las nuevas tecnologías ya juegan un papel fundamental. "Cuando estamos en plena era de la complejidad necesitamos un liderazgo diferente, que sepa administrar con eficacia y agilidad un mundo de los negocios cada vez más tecnológico" señala Jordi Díaz, director de programas de EADA Business School. Alon Rozen, decano de la École des Ponts Business School asegura que "realizar un MBA hoy en día significa enfrentarse a la tecnología y es precisamente el objetivo de esta alianza".

Las dos escuelas han co-diseñado específicamente un programa Global Executive MBA para profesionales que desean liderar sus organizaciones en el mundo VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) donde el elemento tecnológico está o estará plenamente integrado en su actividad y desarrollo en el ecosistema de las empresas.