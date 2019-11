Mañana, más de 30 universidades y escuelas de postgrado acuden a FIEP Madrid

Mañana jueves 21 de noviembre se celebra en Madrid FIEP, la Feria internacional de Estudios de Postgrado que organiza la consultora Círculo Formación. En su XXIII edición FIEP ha recorrido 16 ciudades latinoamericanas, 13 españolas y una italiana, y prepara ya su próxima edición para 2020.

La feria se dirige a todos los estudiantes universitarios o jóvenes profesionales interesados en cursar un máster para especializarse, aportar valor añadido a su formación universitaria y tener una visión emprendedora e internacional del mundo laboral, que les ayude a desarrollarse profesionalmente en cualquier entorno o país.

En esta ocasión, FIEP Madrid tendrá lugar mañana jueves 21 de noviembre de 16:00 a 20:00h., con entrada libre para todo el que esté interesado en cursar un postgrado.

Los asistentes a cualquiera de las sedes de FIEP en España e Italia entrarán en el sorteo de una de las 3 becas por valor de 10.000 Euros cada una que Círculo Formación ofrece para ayudar a todos aquellos interesados en completar su formación con un máster.

Además, todos los candidatos que se sientan interesados en cursar un determinado programa máster podrán beneficiarse durante el encuentro en cualquiera de las sedes de FIEP de la Bolsa de Becas y Ayudas -con un valor global de más de un 1.000.000 de euros- que los centros expositores ponen a su disposición. Pueden optar a descuentos del 20%, 30%, 50%., o incluso becas del 100% del importe del programa.

Una feria para resolver dudas y elegir el mejor programa

Los asistentes a FIEP Madrid podrán preguntar a las escuelas y universidades representadas todas las cuestiones que les interesen: programas de estudios, becas, bolsa de empleo, financiación, convenios con empresas, etc, para que los directores de admisiones de los centros les orienten y asesoren directamente y resuelvan así todas sus dudas.

De esta forma dispondrán de toda la información para seleccionar el postgrado que más encaja con sus perspectivas profesionales y su perfil.

Los postgrados que se presentan en esta edición de FIEP Madrid 2019 abarcan una amplia variedad de áreas. Desde los tradicionales MBA, Marketing, Diseño, Jurídicos, Hostelería, Arquitectura, Comunicación, Educación, Medicina, etc., a las últimas demandas profesionales, que incluyen más especialidades en el ámbito tecnológico, biosanitario, social media (Marketing Digital y Community Management), gastronomía, etc.

Universidades y Escuelas de Postgrado que acudirán a FIEP Madrid 2019

A FIEP 2019 en Madrid acuden la Universidad Complutense de Madrid y otros prestigiosos centros:

Audencia Business School; Cámara de Comercio de Madrid; CEF-/UDIMA; Centennial College; Centro de Estudios Garrigues; CESIF, CMI Business School; College of Europe; CUNEF; EAE Business School; EOI Escuela de Organización Industrial; ESADE; ESCP Europe; ESERP Business School; ESIC Business & Marketing School; GLION; Grenoble Ecole de Management; ICEMD Instituto de la Economía Digital de Esic; IE Business School; IEB. Instituto de Estudios Bursátiles; ISDE Instituto Superior de Derecho y Economía; Les Roches Global Hospitality Education; LMS. Leadership & Management School; MSMK. Madrid School of Marketing; Northumbria University; Ostelea School of Tourism & Hospitality; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Deusto; Universidad Francisco de Vitoria; Universidad Nebrija; Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Universita Cattolica del Sacro Cuore; University of East London; University of Padova.

Además, cuenta con la colaboración de British Council, IELTS y Study Uk.

El 77% de los jóvenes madrileños trabajaría por un sueldo anual de 20.000€ o más

Según un estudio realizado por Círculo Formación en la anterior edición de la feria en Madrid (en febrero de 2019), el 77% de los jóvenes madrileños consultados estaría dispuesto a trabajar en su primer empleo por 20.000€ o más. Por su parte, un 23% se conformaría con percibir 15.000€ anuales en su primer trabajo.

El 58% de los encuestados en Madrid se siente preparado para trabajar cuando finaliza su grado, mientras que el 42% cree que su grado ha sido muy teórico y necesita una especialización práctica. No obstante, para compensar esta falta de práctica, los estudiantes madrileños aprovechan su carrera para empezar a introducirse en el mundo laboral. El 41% ha trabajado en su área de interés mientras estudiaba su grado. Por su parte, el 29% ha realizado prácticas gracias a la bolsa de empleo de su universidad, y un 16% ha trabajado en sectores que no tienen que ver con su área, mientras que un 14% no ha hecho prácticas ni ha trabajado.

En lo que respecta a la movilidad, el 88% de los jóvenes consultados en FIEP Madrid febrero 2019 trabajaría fuera de España, mientras que un 12% no estaría dispuesto a cruzar nuestras fronteras.

FIEP 2019: 13 ciudades en España, una en Italia y 16 en Latinoamérica

La edición española de la feria ha visitado durante los meses de febrero y marzo las principales plazas universitarias del país: Oviedo; Madrid; Las Palmas de Gran Canaria; Salamanca; Valencia; Santiago de Compostela; Bilbao; Murcia; Barcelona; Sevilla; Málaga; Granada y Zaragoza.

FIEP ha recorrido en total 16 ciudades en Latinoamérica durante enero, febrero y octubre: en México, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y Puebla; en República Dominicana, Santo Domingo; Panamá; en El Salvador, San Salvador, y en Costa Rica, San José; en Uruguay, Montevideo; en Argentina, Buenos Aires; en Perú, Lima y Arequipa; en Colombia, Cali y Bogotá; y en Ecuador, Guayaquil y Quito.

Y en abril tuvo también una cita en Milán.