Para ICEMD, tras 25 años ayudando a las empresas, lo mejor está por llegar

ICEMD, El Instituto de la Economía Digital de ESIC Business & Marketing School, celebra hoy su 25 aniversario contribuyendo a la transformación de las empresas mediante la capacitación de sus ejecutivos. El 15 de Noviembre de 1994, Joost Van Nispen, presidente y fundador de ICEMD abrió las puertas de la entidad que preside con el propósito de formar a las nuevas generaciones de líderes digitales con la puesta en marcha de los primeros Cursos Superiores en Marketing Relacional, Directo & Interactivo, precursores del futuro Master en Marketing Digital & Comercio Electrónico (MACEMD) y Master Executive en Data Marketing & CRM (MEXE).

En la actualidad, ICEMD imparte 21 disciplinas, que comprenden desde el marketing digital a las tecnologías más disruptivas, y desde su apertura cerca de 22.000 profesionales han cursado los programas del Instituto en modalidad presencial, online o blended. 18.000 de ellos individualmente y los más de 4.000 restantes como miembros de los equipos de trabajo de las más de 180 empresas de nuestro país que han contratado formación In-Company del Instituto.

Han bastado 25 años para que el Instituto de la Economía Digital de ESIC se convierta en una de las principales referencias en formación y capacitación de profesionales expertos en una amplia variedad de disciplinas académicas. ICEMD, desde su posición como entidad transformadora de las personas llamadas a impulsar y liderar los cambios que han llegado hasta nuestros días, ha estado presente, tanto en su faceta de testigo de hitos clave, como en su dimensión de motor de esos cambios sociales a través de su apoyo constante a las empresas, las organizaciones y los negocios.

Presente en los principales hitos transformacionales

ICEMD ha sido pionero en la identificación de los aspectos que han contribuido a la mejora de las empresas impulsoras del bienestar de nuestra sociedad tal como la conocemos hoy, como es el caso de atribuirle la importancia adecuada a la existencia de dos mundos que no tenían contacto entre sí; el offline y el online. También fue de los primeros en advertir la existencia de un nuevo tipo de cliente multimedia, omnicanal y multitarea. Así, en estos cinco lustros, el instituto ha sido testigo de la rápida adopción de smartphones y tablets, y fue de los primeros en anticipar como esta proliferación iba a incidir en la forma en la que empresas y usuarios iban a relacionarse, señalando que ya no iba a ser suficiente hablar a los clientes y usuarios mejor que la competencia, si no que iba a ser preciso escuchar mejor que la competencia y de manera estructurada.

En las dos últimas décadas y media, ICEMD ha acompañado a los profesionales de las empresas para ayudarles a entender que las marcas ya no debían anunciarse, si no que debían aprender a relacionarse, a compartir experiencias y a colaborar con sus clientes, aportando su conocimiento para trasladar una máxima que hace años llegó para quedarse: lo que los usuarios y clientes dicen de las empresas es más importante que lo que las empresas dicen de sí mismas.

El Instituto de la Economía Digital, también, fue precursor en contribuir con especialización en nuevas tecnologías para que las compañías entendieran los beneficios de gestionar correctamente la migración de sus contenidos y aplicaciones a la nube y como la adopción de nuevas tecnologías podían fomentar el empoderamiento de los clientes, los empleados y otros stake holders de las empresas.

Así, desde su visión global, creada a partir de la experiencia y del contacto directo con las empresas, ICEMD fue de los primeros actores del sector educativo en entender la evolución de los negocios hacia modelos y estrategias de economía digital basados en la transparencia radical y en los que el usuario tiene la última palabra.

En el presente, ICEMD, que continúa siendo precursora en el desarrollo de programas de formación orientados a la transformación digital de las empresas, ha impulsado la puesta en marcha de un área que ofrece una formación completa en nuevas tecnologías. Así, ICEMD Technology, que se crea con la vocación de disminuir el gap entre la capacitación actual del ejecutivo digital, y la requerida para cumplir con éxito con el perfil de profesional que demandan las empresas, concentra una sólida oferta de formación tecnológica orientada a impulsar el talento con los conocimientos y skills solicitados por las compañías.

ICEMD Technology está orientada a una amplia variedad de profesionales y emprendedores que –aun contando con una sólida formación cuantitativa y una amplia experiencia- necesitan actualizar y ampliar su capacitación en tecnologías digitales para afrontar los desafíos derivados de la transformación digital de sus organizaciones.

Lo mejor está por llegar

ICEMD no es ajeno a la transformación digital que afecta a todos los sectores productivos, incluida la educación superior, por esta razón ya está incorporando nuevas metodologías de estudio, más orientadas a la práctica y a la accesibilidad a las nuevas tecnologías tanto para alumnos como para el propio claustro. Además, el instituto funciona como un laboratorio de experimentación para ensayar nuevos métodos de enseñanza, como las flipped classroom o las metodologías ágiles, que están a la vanguardia de la formación.

Esta actitud innovadora es la que le permite anticiparse a las tendencias que van a pautar el modelo de relación que, de ahora en adelante, van a tener los negocios con sus clientes y usuarios. Es ese conocimiento de cómo serán las interacciones de las marcas con sus clientes en el futuro lo que le permite adaptar su oferta formativa desde la disrupción, en todos los campos en los que el instituto de la economía digital de ESIC capacita a sus alumnos.

ICEMD, consciente del valor de la formación continua, lleva 25 años adaptando su propuesta educativa a los cambios de la sociedad, los ocasionados por la tecnología y los motivados por la llegada de las nuevas generaciones y su forma de relacionarse con las marcas. La entidad, conocedora de que en el futuro toda interacción entre marca y usuario estará marcada por la acumulación y el análisis de los datos, que el análisis contextual cobrará cada vez más relevancia con el propósito de generar interacciones más convincentes y que la Inteligencia Artificial comenzará a humanizarse y la tecnología conversacional se convertirá en el modelo preferido de los usuarios desbancando al resto; cuenta con un know how cuya piedra angular es un claustro perfectamente encastrado en el epicentro de la nueva era digital. Un prestigioso grupo de profesionales en activo en los principales puestos directivos de aquellas empresas que impulsan nuestra economía y que ponen su conocimiento al servicio de la formación de las nuevas generaciones de líderes digitales.

Eduardo Gomez, director general de ESIC, destaca; "Con ICEMD, nuestro Instituto de la Economía Digital, la Escuela ha podido desarrollar una propuesta de valor única en el mercado: la formación más puntera, la innovación constante, y el espíritu emprededor de un Pure Player Digital, con el rigor académico, el enfoque estrategíco, el espíritu humanista y la perdurabilidad en el tiempo de una gran Escuela de Negocios".

Para Joost van Nispen, presidente y fundador de ICEMD, "En los últimos 25 años hemos formado a toda una generación de profesionales de la Economía Digital que ahora están liderando la transformación digital de nuestro país. En la nueva etapa que se abre hoy, nos concentraremos directamente en las empresas y les ofreceremos nuevos modelos de aprendizaje colaborativo, innovación abierta e investigación aplicada. Así les facilitaremos las herramientas para anticiparse a los cambios disruptivos que se avecinen y convertirlos en oportunidades".

Enrique Benayas, director general de ICEMD, señala "la formación corporativa es un área cada vez más estratégica que muestra, además, un rápido crecimiento. Las empresas se han dado cuenta que deben invertir en Lifelong Learning. El nuevo ICEMD, como Instituto de Innovación de ESIC, facilitará a la Escuela una serie de activos únicos para desarrollar un papel de liderazgo en la nueva formación corporativa diseñada para transformar a las empresas en Learning Organizations.