Draghi y los PMI hacen que el euro pierda los 1,13 dólares

Víctor Blanco Moro Madrid

La economía de la eurozona no está en su mejor momento y la cotización del euro lo ha sufrido en sus carnes durante esta semana. El viernes, pocas horas antes del cierre de Wall Street, la divisa caía un 0,8% en la semana y se movía en los 1,128 dólares, a sólo un 0,7% de los mínimos de año, los 1,121 dólares que se tocaron el pasado 12 de noviembre.

Lo que el euro parece estar reflejando es la continuidad de una debilidad en la eurozona que parece no permitirá al Banco Central Europeo (BCE) levantar los estímulos tan pronto como algunos anticipaban, y estas medidas durante los últimos años han mantenido baja a la divisa europea. El jueves la entidad que preside el italiano Mario Draghi tuvo la última reunión del año 2018, en la que el organismo dijo adiós definitivamente al programa de compras de deuda que lleva presente en la eurozona desde marzo de 2015. La región ya no necesita el apoyo de QE a pleno pulmón, lo cual no quiere decir que la mano de Draghi vaya a desaparecer de los mercados: el presidente del BCE reconoció la necesidad de continuar apoyando la recuperación económica de la eurozona con sus estímulos, reinvirtiendo su balance hasta que sea necesario y destacó que el tema central de esta reunión fue tratar de analizar el porqué de esta debilidad. Las respuestas que encontró el organismo, según explicó Draghi, apuntan a un crecimiento más normalizado de la eurozona, tras un 2017 en el que la economía creció por encima de su potencial y a un deterioro del sentimiento económico que se ha trasladado a la economía real.

Sea como sea, la encuesta PMI Composite a gestores de compañías sigue dando malas noticias: el viernes cayó hasta los 51,3 puntos, el nivel más bajo que se ha visto desde diciembre de 2014, y por debajo de los 52,8 puntos que estimaban los expertos.