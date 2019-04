El Tottenham rompe las barreras: entre los cuatro mejores de la Champions sin gastar un solo euro en fichajes

Alejandro Serrano Martínez Madrid

¿Se puede hacer más con menos? El Tottenham, sí. El equipo del norte de Londres ha hecho historia al clasificarse 57 años después a unas semifinales de la Copa de Europa. Y lo hizo además ante el todopoderoso Manchester City, el equipo cuya plantilla es la que más dinero ha costado de la historia, alcanzando casi los 1.000 millones de euros.

Una de las máximas del refranero de la Champions League es que para llegar lejos necesitas gastar mucho dinero. Mentira. Y si no que se lo digan al PSG, que año tras año sigue tropezando en la misma piedra realizando inversiones millonarias para acabar eliminados en octavos de final. Algo parecido le pasa al City de Guardiola, que no logra pasar de los cuartos de final en los últimos tres años.

El equipo spur, presidido por Daniel Levy y entrenado por Mauricio Pochettino, ha encontrado la fórmula del éxito sin gastar un solo euro en fichajes. El principal motivo para no invertir en nuevos jugadores fue la construcción del nuevo estadio que costó más de 1.000 millones de euros. Un recinto que estrenó el pasado 3 de abril y que ahora mismo es una de las envidias de Europa.

Pochettino ya avisó al comienzo de la temporada, cuando el club confirmó que no habría llegadas ni tampoco salidas. "Es difícil para la gente entender que no hayamos hecho ningún fichaje ni traspasado a nadie, pero a veces en fútbol hay que actuar de forma distinta y estamos felices con nuestra plantilla. Si no podemos mejorar nuestro plantel, es mejor mantenerlo unido. Cuando no es posible no es posible y hay que creer en nuestra forma de trabajar y ser competitivos. No tengo ninguna duda de que lo seremos".

Y así ha sido. La gran fortaleza de los spurs ha estado en mantener a una plantilla que ya era lo suficientemente competitiva la temporada pasada. La confianza en un entrenador, que está entre los mejores del mundo, y en unos jugadores como Kane, Eriksen, Alli, Son, Vertonghen, Alderweireld que siempre están en las agendas de los grandes europeos.