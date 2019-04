La gesta de Blaszczykowski: de la final de la Champions a salvar al Wisla Cracovia de las deudas y los ultras

En un mundo donde el fútbol representa un negocio que aglutina traspasos millonarios y sueldos estratosféricos, la historia de Jakub Blaszczykowski es uno de esos pequeños relatos que aún guarda algo de romanticismo con el deporte rey. Conocido como 'el pequeño Figo', este jugador ha pasado en seis años de jugar la final de la Champions League y ser uno de los buques insignias de la selección de Polonia (donde ha participado en un Mundial y dos Eurocopas) a renunciar a la élite y su sueldo para salvar al Wisla Cracovia, el equipo de sus amores que ahora le ha encumbrado como héroe ante las deudas, los ultras y las estafas económicas.

El 25 de mayo de 2013, mientras el estadio de Wembley acogía la final de la Champions League entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, el Wisla Cracovia continuaba su mala racha de resultados desde que dos años antes ganase la que es, hasta ahora, su última Ekstraklasa (liga polaca). En el conjunto de Dortmund era titular Blaszczykowski, un interior que en 2007 se marchó de la cantera del Wisla para triunfar en el fútbol alemán. 'Kuba', como se le conoce cariñosamente en su país, solo había estado dos años en Cracovia, pero su amor fue tal por la ciudad que prometió volver algún día para retirarse al calor de su afición.

Aquella final que acabaría del lado de los bávaros significaría también el punto más alto del Dortmund de Klopp, un equipo plagado de talento joven que había asombrado a Europa tras conquistar dos Bundesligas. Dos años más tarde, el técnico germano diría adiós a su proyecto amarillo y Blaszczykowski saldría cedido a la Fiorentina como nuevo reto en su carrera. Mientras tanto en Polonia, el Wisla seguía cayendo y los rumores de la venta del club eran cada vez mayores.

El conjunto más laureado del país llevaba desde 1997 dirigido por Boguslaw Cupial, un empresario que hizo su fortuna tras la caída del comunismo con la empresa de telefonía Tele-Fonika. Desde su llegada a Cracovia, Cupial había dado ocho ligas a la ciudad, pero el fútbol moderno no entiende de historia y la decadencia del balompié polaco estaba arrasando a un Wisla con unos 18 millones de euros de pérdidas.

Como remedio a la crisis, Cupial vendió su propiedad a un empresario local y éste nuevo dueño dejó la dirección del equipo a TS Wisla, una organización de simpatizantes de Cracovia que ya mandaba sobre otros 12 conjuntos de la ciudad de distintos deportes. Sin embargo, el nuevo líder no tuvo dinero para hacer frente a los pagos del club y un mes después lo vendió por 1 zloty (alrededor de 23 céntimos) a los aficionados. Un cambio que lejos de aportar nuevas ideas, acabó por otorgar el control total a los ultras, en concreto a uno de los grupos más violentos de la Ekstraklasa: los Wisla Sharks (Tiburones del Wisla).

Esta venta a los aficionados, en diferido a los Sharks, acabó por dejar como líder al cabecilla de la banda, Pawel Michalski. Un ultra que pasó seis años en prisión por lanzar un cuchillo al futbolista Dino Baggio durante un Parma-Wisla de Copa de la UEFA. Con Michalski al mando del club, quien colocó a Marzena Sarapata como presidenta, el conjunto de Cracovia infló todas sus cuentas hasta convertirse en "un cajero automático" con sus amigos, según un reportaje del New York Times.

Paralelo a todo ello, Blaszczykowski ya había vuelto de la Serie A y sin sitio en el nuevo Dortmund acabó marchándose al Wolfsburgo, por cinco millones de euros, para emprender una nueva etapa en la Bundesliga.

Pero en el Wisla, equipo que durante la ocupación Nazi fue el conjunto de las aspiraciones polacas y con la llegada de la Unión Soviética se convirtió en el club favorito de los comunistas, ahora reinaban los ultras fascistas. Estos, más pendientes de sus propios actos que del bienestar de la plantilla, a la que se debían varios salarios, seguían protagonizando actos violentos contra sus rivales del KS Cracovia, contra el que disputan el conocido derbi de 'La Guerra Santa'. Sin embargo, una redada contra los grupos radicales sería la primera gota de salvación para el club.

La policía acusó a Michalski de liderar una banda criminal y comerciar con drogas. Pero éste, ante la detención de varios de sus compinches, huyó del país. A su vez, las autoridades de Cracovia convencieron a los organismos del fútbol polaco para que los premios económicos del club fueran directamente a las arcas municipales y así hacer frente a los impagos del alquiler del estadio Henryk Reyman, propiedad de la ciudad. Estas dos acciones, junto a los malos resultados económicos y deportivos, provocaron la desbandada de la directiva del Wisla y con la detención de su líder ultra en Italia, el conjunto buscó un nuevo propietario.

El elegido fue Vanna Ly, un empresario camboyano que decía haber hecho inversiones en otros clubes europeos y que aseguraba que pagaría casi 3 millones de euros para hacerse con el 60% del Wisla y devolver al club y a la ciudad a la élite. Sin embargo, tras presenciar varios encuentros y firmar un contrato mediante el que el 40% restante sería parte de un grupo sueco, el 28 de diciembre de 2018, fecha límite para la inyección económica, Ly no dio señal ninguna, todo su rastro desapareció y los suecos dejaron claro que "era un estafador".

Así, el Wisla volvía a temer por sus estabilidad financiera, estaba amenazado con quedarse sin licencia para jugar en Primera División y los jugadores ya se planteaban buscar otro club donde seguir en activo. Pero en medio de este caos, Blaszczykowski terminó su contrato con el Wolfsburgo tras media temporada sin apenas disputar un encuentro completo y venir de otra campaña en la que arrastró varias lesiones. Un fin de su acuerdo con el club alemán que sería la mayor de las alegrías para Cracovia y celebrada en su Dortmund donde se hizo grande.

All respect to our Kuba, who is on the verge of joining his boyhood club Wisla Krakow without pay and has assisted them financially to help revive the Polish side ???????????? pic.twitter.com/IkRdWobzFy