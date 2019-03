Pau Gasol perdonó dos millones de euros para salir de San Antonio Spurs

Este pasado viernes saltó la noticia en la que Pau Gasol dejaba San Antonio Spurs tras dos años y medio en la franquicia tejana. El pivot español estaría muy cerca de rubricar su nuevo contrato con los Bucks de Milwaukee, donde le esperarían Nikola Mirotic y, sobre todo, Antetokounmpo, una de las estrellas con más proyección de la NBA. Allí, el de Sant Boi lucharía por su tercer anillo.

Para irse de los Spurs, Pau Gasol ha perdonado 2,5 millones de dólares (2,2 millones de euros), cifra que le tendrían que haber pagado los tejanos a Pau por llevar a cabo el buyout (acuerdo para la rescisión de su contrato). Así lo ha confirmado el periodista de The Atlantic, Shams Charania.

A Pau Gasol, que tenía contrato con los Spurs hasta 2020, le restaban por cobrar 16,8 millones de euros esta temporada y 16 de la siguiente (pero sólo con 6,7 garantizados). En Milwaukee se espera que firme por algo cercano al mínimo de veterano (2,4 millones de dólares).

El español tenía hasta el 1 de marzo, fecha tope en la NBA, para cambiar de equipo. Si se confirma oficialmente su fichaje, que está al caer, el pivot estará en los próximos playoffs, algo que no tenía garantizado con los Spurs, y lucharía por su tercer anillo. En estos momentos, la franquicia de Wisconsin es la mejor de la competición con un balance de 48 victorias y 15 derrotas.

