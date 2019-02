Luis Rubiales asegura que "el marco actual convierte a Javier Tebas en ministro de Deportes"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha lamentado que "el sistema actual no permite una buena gobernanza en el mundo del fútbol" ya que convierte a Javier Tebas en "ministro de Deportes", por lo que ha pedido "pararle los pies" al presidente de LaLiga, al que dice ver "falto de cariño" y al que espera "con los brazos abiertos" para resolver sus diferencias.

"Necesitamos un sistema que haga que los ingresos que genera el fútbol profesional llegue directamente al CSD. Y todavía hay gente por ahí que se atreve a hablar de redes clientelares. ¿Qué más redes clientelares que esta? Este marco actual convierte a Javier Tebas en ministro de Deportes y hasta que no se le paren los pies y se le haga cumplir la ley tendremos un problema de mala gobernanza y malas practicas", denunció Rubiales en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

El presidente de la RFEF subrayó que "este sistema que no permite una buena gobernanza en el mundo del fútbol" provoca que "en Suiza (donde están las sedes de FIFA y UEFA) estén preocupados". "Tenemos una ley que dice que LaLiga se tiene que dedicar al fútbol profesional. Punto, no hay más, todo lo que pase de ese mundo se excede de sus competencia. Si alguien se tiene que ceñir al fútbol profesional no puede usar su monopolio fuera de él", recalcó.

En este sentido, apuntó que en la RFEF no quieren "migajas". "Queremos que llegue al fútbol base porque se va a cortar el árbol por las raíces y no podemos permitirlo. Tenemos más de un millón de personas que dependen de nosotros y la Administración no puede permitirlo. No es posible que la selección española de fútbol sala sea campeona de Europa y que lo retransmita la RFEF por streaming habiendo un canal público de deporte", dijo.

Respecto a su relación con Tebas, reconoció que sigue siendo muy mejorable. "Estuve hace poco en LaLiga, yo hablé un minuto y medio, él habló tres horas y después de eso me tuve que marchar. No entiendo su comportamiento, pero me tengo que sentar con LaLiga. El problema grave es que LaLiga utiliza el privilegio que le emana de los clubes para hacer cosas que no son de su competencia. Lo ve cualquiera y alguno que lo ve no lo puede decir, pero un Gobierno está para cambiar esas cosas. Los clubes son los grandes perjudicados y también los que lo están permitiendo hasta ahora", denunció.

En cuanto a la nota que le pondría a la labor del presidente de LaLiga, Rubiales recordó que él recibió "un dos" por parte de Tebas cuando se le formuló la misma pregunta a la inversa y que "viniendo de él es una nota muy generosa".

"Tebas está falto de cariño"

"Por cómo es y la excitación en su forma de expresarse, está falto de cariño y yo quiero darle cariño y tender puentes, porque si le doy una nota no iba a salir muy bien parado. Él no ha venido a ninguna reunión y le hemos citado siete veces. Está invitado y le recibiremos con los brazos abiertos. Estamos convencidos de que parece que busca la confrontación y hay que pararle los pies", reiteró.

En cuanto a los horarios del fútbol profesional, otro de los temas que enfrenta a ambos organismos, el exfutbolista recordó que "hay una sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que dice que los horarios son competencias públicas delegadas y que se delegan en las federaciones, no en las ligas".

"Los horarios son de las federaciones. No tenemos ningún problema en que los sigan decidiendo las ligas, pero el tema de los lunes no nos gusta, el tema de los horarios protegidos de las canteras... ¿Quién va a ver un partido de cantera, de Tercera División, femenino, si juegan a la misma hora en Primera? Estos horarios son nocivos para todos", expresó.

Además, Rubiales también dio su opinión sobre el sindicato Futbolistas ON. "En países donde el nivel democrático es el adecuado es muy habitual que surjan sindicatos 'amarillos' impulsados por las ligas. No sé si 'Futbolistas ON' lo es. Se decidió que solo hubiera un sindicato por país y con altos estándares de democracia. AFE es el sindicato reconocido por la Confederación Internacional y tenemos un compromiso ante UEFA y FIFA de atender al sindicato reconocido", finalizó al respecto.