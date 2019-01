La Supercopa de Italia se va a Arabia Saudí donde las mujeres no pueden acceder a los mejores asientos

El fútbol italiano se ha metido de lleno en una gran polémica por la decisión de la Serie A de llevar la Supercopa a Arabia Saudí. En tiempos de reivindicación del papel de la mujer, el título entre el campeón de liga y el subcampeón de copa se decidirá en un país que acaba de aprobar que haya público femenino en los estadios, pero no en los lugares más cercanos al terreno de juego, sino en las "zonas familiares". La guerra de Arabia Saudí y Qatar llega al fútbol.

Durante 2018 Arabia Saudí sucumbió a las presiones de todo el mundo y levantó una restricción machista mediante la cual las mujeres no podían ir a partidos de fútbol, aunque mantuvo restricciones para ellas. En concreto, no pueden acudir a los lugares más cercanos al terreno de juego y tampoco solas, aunque esto último no ocurrirá en la Supercopa de Italia según ha explicado la Serie A.

"Hasta el año pasado, las mujeres no podían asistir a ningún evento deportivo, pero desde hace unos meses tienen acceso a grandes áreas del estadio. Estamos trabajando para garantizar que en las próximas ediciones que jugaremos en ese país puedan acceder a todos los asientos. Pero quiero aclarar que las mujeres podrán ingresar solas sin ningún acompañante. Nuestra Supercopa será recordada por la historia como la primera competición internacional oficial que las mujeres sauditas pueden ver en vivo", remarcó el presidente de la Serie A Gaetano Miccichè.

Un discurso que no ha conseguido calmar la polémica por llevarse otra vez fuera de las fronteras italianas el partido y que además en esta edición se le suma el hecho de viajar a Arabia Saudí. De esta forma, la Juventus (campeón de liga y copa) y el Milán (subcampeón de copa) se verán las caras el 16 de enero en un país que no respeta muchos derechos humanos.

Además, en cuanto a la venta de entradas para los aficionados, la Serie A ha comunicado que el encuentro se disputará en el estadio Rey Abdullah, de capacidad para 62.000 espectadores pero cuyas 50.000 primeras localidades ya han sido reservadas. Por lo tanto, las 12.000 restantes serán para los aficionados italianos de ambos equipos que quieran viajar al país de Oriente Medio.

Una retahíla de polémicas que ponen en duda la decisión de la Serie A, que ya se llevó este partido a Libia, Estados Unidos, Qatar y China. Según su presidente, una medida "histórica" pero que no puede cambiar políticas "de la noche a la mañana". Mientras tanto, las mujeres que quieran acceder al encuentro entre la Juventus y el Milán deberán 'conformarse' con acceder a las "family zones" y verse apartadas de las "single zones".