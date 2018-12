Copa Libertadores: Boca golea a River en el valor de mercado de sus futbolistas

El duelo entre el Boca Juniors y el River Plate no sólo se jugará en el césped del estadio Santiago Bernabéu ni en la grada entre ambas aficiones. También en los despachos, en los que, según los datos que ofrece la página web Transfermarkt, la plantilla de Boca es 41'6 millones más valiosa que la de River.

Esa diferencia no ha impedido a River Plate alcanzar la final de la Copa Libertadores que se disputará este domingo en el estadio Santiago Bernabéu por los incidentes en los alrededores de El Monumental en el choque de vuelta.

Transfermarkt analiza jugador por jugador de cada equipo, su valor actual y su evolución a lo largo del tiempo. Y, a falta de horas para la disputa del "Superclásico" más emocionante de toda la historia, Boca Juniors marca su primer gol en el mercado.

En total, el equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto alcanza un valor de mercado de 116'30 millones de euros por los 74'70 del equipo que entrena Marcelo Gallardo.

De hecho, el jugador más valioso de las dos plantillas es Cristian Pavón, de Boca Juniors, que en la actualidad tiene un valor de 20 millones de euros. El extremo argentino, de 22 años, es uno de los mejores jugadores de su equipo y, después de un tiempo lesionado, y tras disputar el Mundial de Rusia este verano, parece que llegará a tiempo para disputar la final.

El segundo más valorado por Transfermarkt de las dos plantillas es Gonzalo Martínez, de River Plate, que ya sabe lo que es ganar una Copa Libertadores con su equipo. La consiguió en 2015 tras superar en la final al Tigres de México. Desde entonces, el valor del extremo zurdo ha pasado de 5 millones de euros en 2015 hasta la cifra actual. Va en línea ascendente.

Los siguientes en la lista son Darío Benedetto y el colombiano Wilmar Barrios, ambos de Boca Juniors y con un valor aproximado de 10 millones de euros. El primero, autor de uno de los dos goles del primer partido de la final, está en línea descendente. Llegó a tener un precio de mercado de 12 millones de euros en octubre de 2017.

La línea de su compañero es la contraria y, a sus 25 años, el medio de Boca se encuentra en su valor máximo de mercado tras su tercera campaña en Boca Juniors. Aún tiene tiempo de subir mucho más.

En River Plate, tras Pavón, el salto hasta los siguientes más valorados, es grande. El colombiano Juan Quintero y Lucas Martínez alcanzan los 6'5 millones de euros. Quintero, futbolista de técnica exquisita, llegó a ser valorado en 10 millones cuando estaba en el Oporto. River, pagó por él 3'50 millones de euros.

De Palacios a Tévez

Hay otros datos curiosos, como el de Exequiel Palacios, la joya de River que pretende el Real Madrid. Para el medio centro argentino, el Bernabéu será un escaparate que podría subir su valor de mercado. Pero, de momento, costaría 3'5 millones de euros, aunque cada día que pasa, su cotización aumenta.

Otros nombres que antaño estuvieron en Europa con un gran rendimiento, con el paso de los años han ido perdiendo valor. Uno de los casos más extremos es el de Carlos Tévez, que llegó a alcanzar la cifra de 40 millones de euros en 2011, cuando estaba en el Manchester City. Después, en 2013, el Juventus pagó por su fichaje cerca de 12 millones y ahora su cifra es de 2'50.

Fernando Gago, otro veterano, llegó a tener un valor de mercado de 22 millones de euros cuando militaba en las filas del Real Madrid. Poco a poco, su cotización fue descendiendo hasta los 2 millones de euros.

Al final, el fútbol, sobre el césped, no entiende de cifras. Los números no decidirán uno de los partidos más apasionantes de la historia y la final más larga de la Copa Libertadores. La pelota, y no el dinero, dará nombre al campeón: River o Boca.

Jugadores más valiosos de Boca:

Cristian Pavón 20 millones euros

Darío Benedetto 10 millones euros

Wilmar Barrios 10 millones euros

Nahitan Nández 9'5 millones euros

Ramón Ábila 6 millones euros

Fran Fabra 6 millones euros

Enabyek Reynoso 6 millones euros

Jugadores más valiosos de River:

Gonzalo Martínez 15 millones euros

Juan Quintero 6'5 millones euros

Lucas Martínez 6'5 millones euros

Lucas Pratto 6 millones euros

Ignacio Fernández 4'5 millones euros