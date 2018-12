Lance Armstrong se hace millonario tras invertir en Uber en 2009: "Salvó a mi familia"

El exciclista estadounidense Lance Armstrong ha pegado un auténtico pelotazo con una inversión que hizo con Uber en el año 2009. Por aquel entonces, el deportista apostó por esta aplicación cuando todavía se encontraba en los inicios de su desarrollo.

Hace nueve años, Armstrong, todavía en activo, decidió invertir en Uber por consejo del inversor de riesgo Chris Sacca. "Me dijo que si estaba buscando inversores y que si estaba interesado en poner dinero en un proyecto interesante. Yo sabía que era un tipo inteligente y con buenos contactos. ¿Por qué no? Ni sabía que se trataba de Uber. Pensaba que era para comprar acciones de Twitter, pero la mayor inversión fue para un fondo minúsculo, Uber, valorado en unos 3,7 millones", confesó en una entrevista en la CNBC.

"Le di 100.000 dólares. Ahora vale mucho más, demasiado bueno para ser cierto. Eso salvó a nuestra familia. Y claro, sigo muy de cerca su evolución", le explicó al periodista. En ese momento, Uber valía 3,7 millones y ahora vale 76.000 millones de dólares. Se calcula que ahora la empresa podría alcanzar el valor de los 120.000 millones de dólares.

Armstrong, que fue despojado de sus siete Tour de Francia por dopaje que él mismo confesó, se dejó por el camino millones de dólares en abogados, acuerdos judiciales, demandas y pérdidas de patrocinadores. Hoy puede decir que su familia y las siguientes generaciones vivirán a cuerpo de rey.

En la entrevista, Armstrong desveló que conoce a Travis Kalanick, fundador de Uber que tuvo que dejar la compañía en 2017 por una serie de escándalos. "Le conozco un poco, de hecho, Sacca lo trajo a uno de mis Tours" (...) "Yo era como ese tipo. Kalanic y Uber es como Armstrong y Livestrong. No hay una solución híbrida cuando estás fuera de control y se acaba el tiempo. Me preocupo por él, de vez en cuando le mando un email, porque dirá cosas y pienso, 'tío, yo ya he visto esa película y tiene un final de mierda'".