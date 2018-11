El COI puede prohibir que España organice competiciones internacionales si no reconoce a Kosovo

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha instado a la federaciones de todo el mundo que no concedan la organización de competiciones deportivas a España hasta que el Gobierno no reconozca a Kosovo como Estado independiente. Un problema que de momento llega en forma de aviso, pero que se podría convertir en realidad si la situación sigue como hasta ahora.

"Si el Gobierno español no está en condiciones de garantizar el acceso a la competición no solo de Kosovo, sino de cualquier deportista, debemos avisar a las federaciones internacionales de que, hasta que no se resuelva, no deben celebrar competiciones internacionales allí", ha dicho Pere Miró, director general adjunto del COI en una entrevista a Insidethegames.

Estas palabras, de un español con cargo en el Comité Olímpico, llegan tras el Mundial de Karate que esta semana se ha celebrado en Madrid. Allí, los deportistas de Kosovo sí que participaron pero lo hicieron bajo la bandera de la Federación Mundial de Karate (WKF, por sus siglas en inglés). Una situación que también se dio en julio durante los Juegos del Mediterráneo que tuvieron lugar en Tarragona.

Desde el Consejo Superior de Deportes (CSD), órgano que garantiza todos los eventos deportivos en España, no han querido manifestar nada por ahora y se mantienen en la postura del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero desde el Comité Olímpico Español (COE), en palabras del presidente Alejandro Blanco, sí que han reflejado que "somos un país con un altísimo nivel deportivo en cuanto a resultados. Somos un país con un grandísimo nivel organizativo. Y un país abierto, tolerante. No podemos estar ahora mismo en la boca de todo el mundo porque no dejamos participar a los deportistas de Kosovo".

De esta manera el COI pone la condición a España de que garantice la participación de Kosovo en las competiciones sin discriminación alguna. El propio Comité reconoció a Kosovo como miembro de pleno derecho en 2014 y esta es la primera vez que amenaza directamente al país ibérico.

España se ha negado siempre a reconocer al país balcánico desde que en 2008 proclamase su declaración unilateral de independencia. Grecia, Chipre, Rumanía o Eslovaquia son algunos otros de los Estados que no han reconocido en Europa a Kosovo desde entonces, pero tal y como reconoció hace unos días Josep Borrell, España no se opondrá a su entrada a la Unión Europea si antes hay un acuerdo con Serbia.