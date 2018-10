Iniesta ficha por Asics para expandir la marca en el mercado asiático

El centrocampista español del Vissel japonés, Andrés Iniesta, ha fichado por la marca de material deportivo Asics dentro del plan de expansión de la multinacional nipona en el mercado asiático, anunciaron este lunes en rueda de prensa en Tokio.

Andrés Iniesta, autor del gol que ha dado a España su único Mundial en 2010, es un jugador admirado por los aficionados de todo el mundo por su calidad como futbolista y por sus valores y espíritu deportivo, lo que le hace estar "muy en sintonía con la identidad" de la marca Asics desde sus inicios.

"Estoy feliz y orgulloso de ser parte de la familia Asics, una marca que representa valores y creencias similares a las mías como deportista. Estoy comprometido a inspirar a otros a moverse más, así como a elevar el fútbol desde los niveles de base en Japón cerrando la brecha entre el fútbol asiático y el resto del mundo", manifestó.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Asics, Motoi OYAMA, se declaró encantado por poder trabajar con Iniesta, "un talento increíble y una inspiración para la industria y los seguidores del fútbol de todo el mundo".

"Todo lo que Iniesta representa, tanto dentro como fuera del terreno de juego, lo convierte en la pieza perfecta no sólo para la división fútbol de ASICS, sino como embajador global de la marca de ASICS plasmada en nuestro lema I Move Me. Esperamos continuar con nuestro patrocinio de Vissel-Kobe, ya que fue nuestro primer gran éxito en el mundo del fútbol", recordó.

Iniesta colaborará con la marca mediante la difusión del producto en sus canales y así como embajador apoyando el lema de la marca 'I Move Me'. Como parte de la expansión, ASICS e Iniesta trabajarán juntos en el desarrollo de productos que se lanzarán en un futuro en los mercados de Japón, China y el resto del mundo.

Día muy especial en esta nueva etapa. Feliz de formar parte de la familia Asics. #INIESTASICS #IMoveMe #ASICS @asics_jp



Very special day in this new stage of my career. Happy to be part of Asics family. #INIESTASICS #IMoveMe #ASICS pic.twitter.com/GhhXnSuajz