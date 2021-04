Florentino Pérez: "Hacemos la Superliga para salvar todo el fútbol, que está a punto de arruinarse"

El presidente del Real Madrid ha señalado este martes que el club ha perdido unos 400 millones de euros en ingresos entre la presente temporada y la anterior, y que la Superliga es la solución para que el club y otros de los grandes equipos de Europa puedan soportar la caída de ingresos. "Hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico", ha resumido.

Pérez también ha criticado el nuevo formato de Champions League presentado hoy: "La UEFA presenta un formato que no hay quien entienda y no produce los ingresos necesarios para salvar el fútbol". Además, ha tildado a la UEFA de "monopolio" que debería ser "transparente, dialogante y no amenazante, porque nadie ha hecho nada malo".

La Superliga es una competición creada por 12 equipos fundadores, con la intención de acabar haciendo una competición de 20 clubes. JP Morgan financiaría la competición, con pagos de unos 3.250 millones de euros a los equipos que se sumen.

"La única manera (de recuperar el dinero no ingresado) es hacer partidos con más atractivo" para obtener más fondos por los derechos de televisión, señala Pérez. Por ello, indica, "pensamos que si en vez de hacer entre semana la Champions League hacemos la Superliga podríamos paliar los ingresos perdidos".

En la entrevista que ha concedido para El Chiringuito, el también presidente de la Superliga ha apuntado que el Real Madrid tenía unos ingresos presupuestados de 800 millones de euros y terminaron en 700 porque el coronavirus sólo afectó al tercio final de la temporada, pero este año ingresarán unos 600 en lugar de los 900 millones previstos.

"El fútbol tiene que evolucionar como evoluciona la vida. Tiene que irse adaptando a los tiempos a los que vivimos. El fútbol iba perdiendo interés. Las audiencias van bajando y los derechos audiovisuales iban disminuyendo. Algo había que hacer, pero la pandemia nos ha dicho 'hay que hacerlo con urgencia'", señala el también presidente de ACS.

"Entre los 16 a 24 años, el 40% de los jóvenes ya no tienen interés en el fútbol. Hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa, tienen otras plataformas en las que entretenerse y distraerse", ha incidido.

Florentino Pérez ha señalado que "lo que tiene atractivo" es la competitividad entre los grandes clubes de Europa, porque "la Champions es atractiva a partir de cuartos (de final) nada más". En este sentido, ha recordado que la Superliga está planteada como una competición entre 15 clubes fijos (los 12 fundadores y otros tres) y cinco que irán cambiando en función de méritos deportivos, negando que se trate de una "liga cerrada".

Además, el presidente de la competición ha rechazado que sea algo que solo vaya a beneficiar a los clubes más ricos de Europa: "Si los de arriba tenemos dinero, fluye hasta todos, porque compramos jugadores, porque podemos ser solidarios... pero si no se genera dinero, no existe."

Por otra parte, ha indicado que su intención es que las ligas sigan como hasta la fecha, porque son "el pilar de todas las competiciones".

En este sentido, ha aludido también a las amenazas de las ligas nacionales, federaciones y UEFA, especialmente a la posibilidad de que sea desclasificado de la actual competición europea, donde se encuentra en semifinales: "Al Real Madrid no le van a echar de esta Champions porque la ley nos protege"

Finalmente, con respecto al club, Florentino Pérez ha negado que Vinicius pueda formar parte de un intercambio con Mbappé, no ha querido entrar en la cuestión de la renovación de Sergio Ramos y ha afirmado que las obras del Santiago Bernabéu concluirán hacia finales de 2022.