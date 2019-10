Hacienda multa a Sergio Ramos con un millón de euros por fraude fiscal

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha sido multado por Hacienda con un millón de euros por fraude fiscal debido a la gestión de sus derechos de imagen en los años 2012, 2013 y 2014, una sanción que el central sevillano ya ha pagado a la Agencia Tributaria.

Según informa El Mundo, el jugador merengue utilizó una sociedad de su propiedad llamada Sermos 32 S.L., a la que cedió sus ingresos por publicidad para librarse de pagar más impuestos. El Fisco ha denunciado esta situación y Ramos ya ha pagado.

El también capitán de la selección ha abonado en tiempo y forma la cantidad solicitada por Hacienda, pero también ha recurrido la decisión por cómo se ha producido. Ramos confía en que la multa sea devuelta porque asegura que actuó conforme a las indicaciones del Fisco según los ejercicios más recientes de tributación.

Ramos fue reclamado por Hacienda debido a sus abundantes ingresos publicitarios. Una situación que ya ocurrió para los ejercicios de 2006, 2007 y 2008, aunque en aquella ocasión la sanción fue menor, indica El Mundo. Esta vez, el acta sancionadora ha sido mayor y alcanza el millón de euros, la misma cifra que se habría ahorrado el andaluz con esta sociedad.

Según la legislación vigente, a Ramos le correspondía pagar un 45% por su IRPF, pero sólo tributó el 25%. Pese a haber pagado ya la multa, el jugador del Real Madrid confía en poder recuperar esta cantidad.

El futbolista asegura que fue multado por un error tras un "cambio de criterio" de la Agencia Tributaria

Tras la información, el capitán del Real Madrid reaccionó con un comunicado reconociendo que fue multado por un error en la tributación de sus derechos de imagen en los años 2012, 2013 y 2014, alegando un "cambio de criterio" en Hacienda y ha afirmado que está "al corriente" de todas sus obligaciones con el fisco.

El central andaluz ha recordado que declara "la totalidad" de sus ingresos en España. "Cuento con un equipo de asesores profesionales que analizan, gestionan y resuelven todos mis asuntos fiscales", indica.

"Estoy al corriente de todas mis obligaciones con la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria me notificó una liquidación diferente de la declarada por mí en el periodo 2012-2014 tras cambiar el criterio que la propia Administración me había indicado en años anteriores, liquidación que he satisfecho íntegramente", añade.

Además, el central del Real Madrid ha recordado que se trata de "una multa administrativa, no un delito penal" y también ha asegurado que dada su "disconformidad" ante el "cambio de criterio" de la Agencia Tributaria, recurrirá dicho acuerdo -una vez pagada la liquidación en vía administrativa"-.