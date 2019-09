El Real Madrid es el equipo que más ha gastado en fichajes este verano: ¿ha realizado una buena inversión?

El Real Madrid ha realizado la mayor inversión en fichajes de su historia (307,5 millones de euros) después de una de las peores temporadas que se recuerdan en los más de quince años de Florentino Pérez como presidente del club blanco. Pero, visto lo visto durante este verano, parece que todo este desembolso económico no acompaña al plano deportivo.

El club blanco cambió de estrategia durante el verano y decidió confeccionar su plantilla más rápido de lo habitual en lugar de esperar hasta los últimos días de mercado. Jugadores como Hazard (100 millones), Militao (50), Mendy (48), Jovic (60) y Rodrygo (45) llegaron antes del mes de julio. El último en aterrizar fue Areola, cedido por el PSG por dos millones dentro del traspaso de Keylor por el equipo parisino.

Antes de la llegada del suplente de Courtois, el Real Madrid intentó durante el mes de agosto sin éxito el fichaje de Paul Pogba, petición expresa de Zinedine Zidane para renovar el tan previsible centro del campo merengue. Un centro del campo que ha ido perdiendo efectivos tras las salidas de Ceballos al Arsenal, Marcos Llorente al Atlético y Kovacic al Chelsea. Tres jugadores que no han tenido sustitutos. Faltan centrocampistas puros y a su vez sobran mediapuntas.

Ahora, el Real Madrid se encuentra en una tesitura complicada, ya que su centro del campo, además de ser el mismo (Casemiro-Modric-Kroos) de hace cinco años, no tiene recambios de garantías para afrontar una temporada completa. Tan solo se queda como único suplente Fede Valverde, sin experiencia al más alto nivel, además de Isco y James, dos mediapuntas que tendrán que reconvertirse sin llegar a ser la de mediocentro su posición real.

Otro de los errores de la pasada temporada fue no fichar a un sustituto goleador para Cristiano Ronaldo, el jugador más importante de la historia del club (451 goles en 438 partidos). Para esta, el Real Madrid ha fichado a Jovic, un delantero que la mayoría de los encuentros será suplente y que, a nivel internacional, no ha demostrado estar a la altura de lo que realmente necesita el club. Otro fichaje de futuro en lugar de presente.

La Operación Salida del Real Madrid tampoco ha sido la esperada. Ni James ni Bale han encontrado acomodo y han pasado de transferibles a contar inesperadamente para su técnico, el mismo que les quiso fuera del equipo. Este verano no ha habido ninguna revolución y Zidane sigue confiando en los mismos jugadores de la temporada pasada. El único cambio es el de Hazard, que jugará por Vinicius, la apuesta del club y uno de los pocos motivos de los aficionados para acudir el año pasado al Santiago Bernabéu.

En definitiva, la planificación deportiva parece no ser la deseada y solo Hazard se antoja como el único fichaje que será un fijo en el once titular. Militao y Mendy vienen a reforzar la defensa, mientras que Jovic hará lo mismo con el ataque y Rodrygo intercambiará el filial con el primer equipo. Con todo esto habrá que esperar si Florentino Pérez se verá obligado o no a acudir al mercado invernal, síntoma de que no se han hecho bien las cosas durante la pretemporada.

Los 10 equipos que más dinero han invertido en fichajes:

1 - Real Madrid: 307,5 millones de euros

2 - Barcelona: 255 millones de euros

3 - Atlético de Madrid: 243,5 millones de euros

4 - Juventus: 188,5 millones de euros

5- Manchester City: 168 millones de euros

6 - Manchester United: 159 millones de euros

7 - Sevilla: 158,75 millones de euros

8 - Inter de Milan: 155 millones de euros

9 - Arsenal: 152,4 millones de euros

10 - Aston Villa: 148,6 millones de euros