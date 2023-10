Estos son los trucos de final de año para ahorrarse hasta 10.000 euros en la próxima declaración de la Renta

Todavía quedan muchos meses para que millones de contribuyentes tengan que ponerse manos a la obra para presentar la declaración de la Renta, pero no queda tanto para el final del ejercicio fiscal de 2023. Lo que los ciudadanos hagan de aquí a final de año tendrá sus consecuencias de cara a la cita con Hacienda la próxima primavera.

A falta de un trimestre fiscal para el cierre del ejercicio, los contribuyentes todavía pueden agotar sus opciones para ahorrar en la declaración de la Renta. Tal y como explican desde TaxDown, plataforma especializada en la gestión fiscal, es posible ahorrar hasta 10.000 euros beneficiándose de ciertas deducciones en materias muy diversas.

De acuerdo con Enrique García, CEO y cofundador de TaxDown, "las acciones que podamos llevar a cabo en el último trimestre fiscal del año son muy importantes para evitar pagar de más en la declaración de la renta que hagamos en 2024, correspondiente al año 2023 que ya está finalizando". García explica que las deducciones no aplicadas "suponen hasta 9.000 millones de euros al año para los contribuyentes, "de ahí la importancia de revisar todas las que podamos aplicarnos y dejarnos asesorar por expertos".

Retribución flexible

Esta opción solo está disponible para las empresas que faciliten la alternativa, pero en el caso de que sea así puede tratarse de una buena forma de ahorro fiscal: acogerse a retribución flexible (tickets restaurant, de transporte...) que está exenta de IRPF. El ahorro puede ser de entre 100 y 400 euros al año.

Donaciones

Las donaciones a ONG o asociaciones culturales tienen premio en la declaración: se deduce el 80% de los primeros 150 euros y a partir de ahí un 35% que puede ser del 40% si se dona durante dos años a la misma asociación. Pasa algo parecido con las donaciones a partidos políticos, que incluyen deducciones de un 20% hasta 600 euros.

Compensar pérdidas y ganancias

Se trata de un truco para inversores que consiste en deducir las inversiones perdidas de las ganadas para tributar solo por la diferencia. Se puede hacer en ganancias y pérdidas patrimoniales y en rendimientos del capital mobiliario. También se pueden compensar ganancias patrimoniales con rendimientos del capital mobiliario en hasta un 25%.

Trabajos en el extranjero

Las personas que hayan desempeñado alguna labor para una empresa extranjera no han de tributar por el IRPF siempre que esa empresa no resida en España y lo haga en un país con un impuesto parecido al IRPF y además el trabajador sí resida en España. El límite es de 60.100 euros anuales.

Planes de pensiones

Aportar a un plan de pensiones puede ser una buena forma de ahorrar en la próxima declaración, dado que las aportaciones realizadas se restan a la base imponible (aunque esta base imponible aumentará al considerarse los planes de pensiones rentas del trabajo cuando se rescatan posteriormente), una reducción de un máximo de 1.500 euros anuales. Por su índole, se trata de una opción atractiva para futuros jubilados.

Coches eléctricos

Comprar un coche eléctrico también tiene premio: de hasta 3.000 euros anuales (es un 15% de lo gastado, con un límite de 20.000 euros), siempre que ese vehículo no se destine a uso profesional. Desde TaxDown informan de que esta deducción es compatible con las ayudas del Plan MOVES III y con la deducción (del 15%, hasta un límite de 4.000 euros) por compra de un dispositivo de carga.

Venta de vivienda para mayores de 65 años

Las personas que, cerca de la jubilación, se planteen la venta de la vivienda habitual han de reflexionar si les conviene esperar a los 65 años, dado que desde ese momento no tendrán que pagar IRPF.

Compraventa de vivienda habitual

Los contribuyentes que vendan su casa habitual y destinen el dinero en la compra de una nueva tendrán que estar atentos porque en algunos casos no hay que pagar IRPF. Esto sucederá siempre que se haya vivido en la vivienda al menos tres años, que en la nueva se viva al menos un año desde la compra o final de las obras y cuando la reinversión se produzca dentro de un plazo de dos años.

Viviendas en alquiler

Las personas que reciban rentas procedentes del alquiler de una vivienda que un tercero usa como vivienda habitual tendrán una deducción del 60%, aunque para ello los rendimientos netos deben ser positivos.

Inversiones en startups

Las inveresiones en startups y empresas de reciente creación dan una deducción del 30% hasta un límite de inversión de 60.000 euros. La empresa no debe tener más de tres años de vida ni cotizar en bolsa, además de no tener más de 400.000 euros de fondos propios y contar con la fórmular de Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad Limitada Laboral. El contribuyente deberá tener las participaciones entre 3 y 12 años y no poseer más del 40% del capital social.

Reformas en casa

Las que reduzcan en un 7% la demanda de calefacción y/o refrigeración dan un 15% de deducción de gastos de hasta 5.000 euros. Las que la reducen en un 30% dan una deducción de un 40% hasta un límite de 7.500 euros y las que reduzcan la demanda de energía para un edificio entero en un 30% tendrán un 20% de deducción para un límite de 5.000 euros de gastos (15.000 euros en cuatro años). Las dos primeras deducciones sirven tanto para vivienda habitual como para segunda residencia: la tercera solo vale para viviendas habituales.

Deducciones por maternidad

Las contribuyentes pueden pedir anticipos de la deducción por maternidad (que es de 1.200 euros anuales o 100 euros mensuales). Es aplicable por niños menores de tres años.

Gastos escolares

Buena parte de las comunidades autónomas ofrecen deducciones en cuanto a los gastos escolares de menores de edad por parte de los contribuyentes. Las deducciones afectan a gastos por uniforme, por material escolar, por clases de idiomas...que dependen cada comunidad autónoma, razón por la cual hay que consultar en este enlace de la Agencia Tributaria las que corresponden en función del domicilio fiscal.