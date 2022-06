Esta es la razón por la que pagas más en la Renta si has cambiado de trabajo

Al hacer la declaración de la Renta los contribuyentes regularizan con Hacienda su situación respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, un acto en el que se tienen en cuenta todas las circunstancias personales del contribuyente a lo largo del ejercicio en cuestión, incluyendo su relación laboral.

En este contexto, si el contribuyente ha cambiado de trabajo durante 2021 tendrá que estar aún más atento a la hora de hacer la declaración. En estos casos siempre surge la sombra de una leyenda urbana extendida: que cuando una persona tiene dos pagadores paga más en la declaración de la Renta. Esto es mentira, pero sin embargo sí es más frecuente que, cuando el ciudadano se encuentren en esta situación, pueda tener una declaración 'a pagar' cuando habitualmente le sale 'a devolver' o que ese resultado a ingresar en las cuentas de Hacienda sea todavía más cuantioso.

Tal y como explica la plataforma especializada Tax Down en su página web, el "el IRPF se paga en función de los ingresos que tenemos en el año, no depende de cuantas veces nos hemos cambiado de trabajo". Esto es importante porque recalca que cambiarse de trabajo no implica pagar más impuestos: simplemente en estas situaciones se tributa a lo largo del año de forma diferente. Esto es lo que genera cambios en las declaraciones de un año a otro.

¿Es obligatorio presentar la Renta si he cambiado de trabajo?

Pero, antes de empezar con la declaración, el contribuyente debe saber que cobrar a lo largo del mismo ejercicio de dos o más pagadores puede conllevarle cambios en la obligatoriedad de la presentación de la Renta. Por norma general, cuando a partir del segundo pagador (y sucesivos) se obtienen más de 1.500 euros anuales, el límite de ingresos por debajo del cual no es obligatorio entregar la Renta desciende de 22.000 a 14.000 euros anuales.

Así, una persona que haya percibido 20.000 euros anuales de los cuales 15.000 perteneciesen a un pagador y 5.000 a otro estará obligada a presentar la declaración, a pesar de que cobrando la misma cantidad anual de un solo pagador no tendría que presentarla de forma obligatoria.

Cómo evitar pagar más en la Renta si cambias de empresa

Teniendo todo eso en cuenta, el contribuyente puede analizar el imapcto de tener dos o más pagadores en su declaración, especialmente si está obligado a presentarla. La clave está en las retenciones que le practican al contribuyente estos pagadores y en cómo se hacen cuando se pasa de un trabajo a otro.

En Tax Down explican que cuando un trabajador se cambia de trabajo se crea de forma inmediata un "desajuste" en las retenciones, ya que la empresa a la que llega le retendrá menos de lo que debería. La plataforma recomienda al empleado que, al llegar a su nueva empresa, se ponga en contacto con su jefe o departamento correspondiente para que aumente sus retenciones "como si hubiésemos estado todo el año contratados".

Hacer la Renta con un pagador vs hacerla con dos pagadores

Lo más útil para hacernos a la idea es comparar la situación de un trabajador que tiene dos o más pagadores con la de otro que ha trabajado todo el año para la misma empresa: si no ha pedido la bajada de sus retenciones "tenderá a cero", explican en Tax Down, es decir, no tendrá un resultado muy elevado, ya sea 'a pagar' o a 'ingresar'.

Por el contrario, si el contribuyente ha tenido dos o más pagadores y no solicita el aumento de las retenciones, verá que su salario mes a mes no disminuirá en exceso pero se llevará un duro golpe en la declaración a causa de ese desajuste que se produce. La elección, así, está en pagar más mensualmente o pagar 'de golpe' al hacer la declaración de la Renta. No se paga más que el resto, solo se paga de forma diferente. Y Hacienda no perdona a nadie.