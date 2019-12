Botín (Banco Santander) pide reglas de juego comunes para todos en la lucha contra el cambio climático

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, ha reclamado reglas de juego "universales" en la lucha contra el cambio climático. "Los bancos podemos hacer muchas cosas pero también necesitamos a los gobiernos para que haya una taxonomía universal", ha manifestado.

Así lo ha manifestado Botín durante su intervención en una mesa redonda llamada 'Descarbonizando la economía', que se ha desarrollado en el marco de la XXV Cumbre Mundial Climática (COP25) que comienza este lunes, 2 de diciembre, en Madrid.

Tal y como ha expresado, desde el sector bancario se lanzan "iniciativas" para afrontar la transición climática y se intenta que haya una "gestión global", si bien ha dicho que "no es fácil hacerlo porque hay distintos marcos y normativas". "Por eso una de las cosas que pedimos a los gobiernos del mundo y de Naciones Unidas es que se pongan de acuerdo en las formas de medir, en las formas de controlar; en una taxonomía común", ha afirmado.

En un contexto de "economía de mercado", según ha remarcado, para que ésta funcione "tiene que haber un precio". "Pongamos un precio al carbono, pero para eso hay que medirlo, hay que ponerse de acuerdo en cómo se mide, y tiene que haber alguien que lo supervise", ha señalado.

Botín ha lanzado esta petición después de defender la necesidad de "pensar en incentivos" a la hora de hablar de un "crecimiento verde". En este sentido, ha dicho que el Santander tiene hipotecas con incentivos "cuando se trata de edificios con certificado de eficiencia energética", así como para aquellos clientes "que desean ayudar" a proyectos u ONG.

"Nosotros no podemos cambiar el comportamiento de nuestros clientes, pero sí influir en ellos", ha remarcado, recordando que el Banco tiene "144 millones de clientes"

La empresaria ha incidido también en su incapacidad para "prometer huella cero". "En Polonia, por ejemplo, el 80% de la energía viene del carbón ¿Hasta qué punto podemos cortar la financiación a Polonia por esta razón? No sería responsable", ha destacado. En este sentido, ha recalcado que Banco Santander "no va a financiar centrales de carbón", pero sí seguirá financiado la economía polaca porque no puede "dejar de hacerlo".