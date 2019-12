Mujica: "Una guerra comercial no es buena noticia ni para ISO ni para el resto del mundo"

Sergio Mujica, Secretario General de ISO desde julio de 2017, acaba de visitar España para hablar del impacto de los ODS en la normalización. Mújica fue anteriormente secretario general adjunto de la Organización Mundial de Aduanas.

¿Qué mensaje ha trasladado al Gobierno y empresarios?

España está en buena posición, pero hay que insistir en que hay que participar en el proceso de elaboración de normas. No reinventar la pólvora, sino generar soluciones globales. En mi reunión con la ministra de Industria destaqué la importancia de apoyar a UNE (Asociación Española de Normalización). Los países que tienen una infraestructura de calidad sólida tienen una ventaja competitiva para hacer comercio internacional.

¿Cómo afecta a ISO la guerra comercial entre EEUU y China?

Nuestro valor está en trabajar de manera colaborativa e inclusiva. Una guerra comercial no es buena noticia ni para ISO, ni para el resto del mundo. En este contexto de inestabilidad, los estándares aportan una dosis de estabilidad y de credibilidad muy importante.

¿Cúales son las líneas maestras de ISO para el futuro?

Nuestra primera idea es poder generar normas internacionales que sean globalmente relevantes y sean utilizadas ampliamente. Podemos hacer normas muy interesantes desde el punto de vista técnico pero si no son relevantes, ni utilizadas, no sirven de nada. Eso tiene que ver con la propuesta de valor, porque no se escriben ni en mi oficina en Ginebra, ni aquí en UNE. La manera de trabajar es invitar a expertos mundiales a llegar a acuerdos con consensos para generar soluciones globales. Para lograr eso, tenemos que estar muy bien conectados para saber cuáles son las prioridades y las necesidades y también asegurarnos que los expertos adecuados estén en nuestros comités técnicos. Tenemos que trabajar muy cerca de la globalidad de los países y no solo con Europa y EEUU sino también de los países en desarrollo. La propuesta de valor tiene que ver con la calidad técnica de nuestras normas y eso está asociado con tener los expertos adecuados, pero también en el cómo y eso son dos dimensiones. El cómo supone mantener la credibilidad de nuestros valores fundamentales. Quizá sería más eficiente y más rápido hacer normas en una oficina, pero preferimos hacerlo por consenso e invitando a sentarse a aquellos que no están de acuerdo conmigo. La velocidad que tenemos para crear esas normas anda en los dos años y medio, que es en parte el precio que pagamos por cumplir con los valores en los que creemos, pero también es un desafío hacerlo más rápido y para eso queremos explorar el uso de nuevas tecnologías. Hoy se crean cara a cara y queremos incorporar más herramientas virtuales y una mejor gestión de proyectos con fechas, responsables y consecuencias claras si se incumple.

¿Cuentan con los recursos suficientes? ¿Con la financiación adecuadas para lograrlo?

El tema de los recursos y del dinero es de prioridades. Por supuesto que me gustaría contar con más recursos y creo que podríamos hacer más cosas, pero lo importante es darle un sentido de urgencia a estas prioridades.

¿Qué sectores están requiriendo un mayor esfuerzo en normalización?

Las áreas de tecnología, obviamente, que son muy importantes y tener una capacidad de respuesta de dos años y medio o tres es insuficiente, porque el producto que queremos apoyar con una norma ya está obsoleto. Industria 4.0, el Internet de las cosas, el área de la compatibilidad y la interoperabilidad son fundamentales y debemos incluirlas con el sentido de urgencia.

Le pongo un ejemplo, habitualmente vemos como los cargadores de los móviles cambian y eso tiene un coste económico y ambiental. En Madrid se va a celebrar junto con Chile la próxima COP 25, ¿cómo ve esta situación?

Este es un tema en el que hay que hacer más de lo que estamos haciendo, sobre todo en la compatibilidad de algunos aparatos electrónicos. Hemos sido suficientemente exitosos, pero no lo suficiente. El cambio de comportamiento de los consumidores tiene que ver con hacerles la vida más fácil, para asegurarse de que van a tener un producto de calidad y con el precio adecuado, pero también con un cambio de comportamiento y una mayor conciencia de los consumidores de que ellos quieren ser parte de la solución y no del problema. Cuando ofrecen un producto amigable con el medioambiente y otro que no lo es, el consumidor tiene una mayor conciencia de eso para ser parte de la solución y no del problema. Hemos visto muchos ejemplos donde se pueden mejorar las cosas. Hablábamos en la CEOE de algunos ejemplos, como la pesca del atún, donde no solo interesa comer un pescado que esté bueno, sino que quieres saber las condiciones laborales, que no esté incluyendo trabajo infantil o o el respeto al medio ambiente.

¿Qué nuevas normas estrellas se van a preparar?

Hay una norma que es muy importante para España. Estamos trabajando en turismo y accesibilidad, para que todas las personas con alguna discapacidad puedan acceder a las playas y eso se podrá certificar y podrá diferenciar la oferta. La otra es la gestión de la innovación. Hemos hecho mucho en la gestión de la calidad, con la 9001, en ambiental con la 14001 y nos queda la percepción de que somos un obstáculo a la innovación y la verdad es que hay evidencias de que la normalización es un impulsor de la innovación.