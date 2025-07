El bitcoin entra en el mercado hipotecario en EEUU: los bancos deben tenerlo en cuenta para el análisis de riesgo

Donald Trump quiere que las criptomonedas sean una ayuda a la hora de obtener una hipoteca. En Estados Unidos ya se está trabajando para que esto suceda. El regulador ha pedido a Fannie Mae y Freddie Mac, empresas controladas por el Gobierno, que elaboren una propuesta que establezca cómo evaluar los activos digitales en el perfil de riesgo del solicitante. En la práctica, quienes pidan una hipoteca podrán presentar sus inversiones cripto al banco con el objetivo de mostrar que cuentan con ese patrimonio.

En Estados Unidos, el proceso de pedir una hipoteca es distinto que en España. Por eso, lo primero que hay que tener en cuenta es que la información que solicitan los bancos antes de darte el préstamo o el análisis que hacen para concedértelo cambia respecto a lo que ocurre aquí. Aunque es parecida, la tramitación no es exactamente igual. En nuestro país, la entidad pide las últimas nóminas, el listado de propiedades inmobiliarias o los préstamos vigentes. Sin embargo, quedan fuera de la evaluación las inversiones del solicitante. Es decir, si una persona ha invertido en acciones, bonos, bitcoin o cualquier otro activo. Al otro lado del Atlántico, esto sí se tiene en cuenta.

Desde la semana pasada, la administración americana pide que también se estudien los criptoactivos a la hora de establecer el perfil de riesgo del solicitante. La Administración Federal de Vivienda (FHA, por sus siglas en inglés) ha pedido a las empresas Fannie Mae y Freddie Mac, dependientes del Gobierno, que propongan las reglas que deben seguirse para evaluar la tenencia de criptos cuando se pide una hipoteca. Una vez se definan estos criterios y la FHA los apruebe, los bancos tendrán que cumplirlos y tenerlos en cuenta en la concesión hipotecaria. Por ejemplo, hay que decidir cómo medir y calcular la volatilidad.

En Estados Unidos, la entidad financiera que concede los préstamos estudia el perfil crediticio de quien pide la hipoteca y le pone una nota. La puntuación mínima para obtener una hipoteca convencional es de 620 puntos. Generalmente, la evaluación se basa en cinco criterios (5 Cs of Credit). El carácter (el historial de deudas de esa persona y su cumplimiento), la capacidad de pago, el capital, el colateral y el resto de condiciones, como el tipo de interés o la duración del préstamo.

Por eso, al tenerse en cuenta toda esta información, un solicitante que tenga criptos podrá mostrar el dinero invertido en activos digitales, que puede servir para reforzar la nota que da el banco. La administración americana está trabajando actualmente en estos criterios de puntuación para bitcoin y otras criptomonedas, de forma que computen, como ya ocurre con otros activos. Solo se tendrán en cuenta las criptos que estén en las plataformas de intercambio reguladas en EEUU, detalla la FHA. No se contabilizan las criptos en carteras descentralizadas.

La decisión de EEUU de dar este estatus a las criptos es importante. Hasta ahora, una persona que tuviera activos digitales y quisiera mostrarlos para pedir una hipoteca, tenía que venderlos, hacer líquida la inversión. Sin embargo, con esta nueva directiva, ya no es necesario. Además, lo que se concluye con esta decisión es que, una vez más, esta administración legitima al bitcoin y a otras criptos. "Las criptomonedas son una clase de activo emergente que ofrecen una oportunidad para generar riqueza más allá de las acciones y los bonos", dice la directiva de la FHA.

El responsable del organismo, William Pulte, explicaba en su red social X por qué se ha tomado esta decisión: "Tras un análisis significativo, y en consonancia con la visión de Donald Trump de hacer Estados Unidos la capital cripto del mundo, he ordenado a Fannie Mae y Freddie Mac que preparen sus negocios para contabilizar las criptomonedas como un activo para las hipotecas".

En Estados Unidos, es habitual que los bancos concedan hipotecas a las familias y luego las vendan a Fannie Mae y Freddie Mac. Por eso, es importante que estos créditos tengan una puntuación, ya que se colocan después en el mercado secundario en función de su nota.

¿Sirven las criptos para las hipotecas en España?

En España, los bancos no tienen en cuenta las criptomonedas cuando estudian el perfil de riesgo del prestatario. No solo no consideran los activos digitales, sino que tampoco tienen en cuenta otras inversiones. El solicitante puede aportar la información de forma voluntaria para demostrar que tiene una mayor solvencia, pero, en principio, esto no afectará a la concesión.

Tampoco va a servir para modificar o negociar las condiciones de la hipoteca, ya que ese dinero no le sirve al banco para generar comisiones, por lo que no va a mejorar la oferta del solicitante. Por ejemplo, no va a dar un tipo de interés más bajo porque alguien tenga bitcoin o acciones, salvo que tenga esos productos contratados con la entidad, explica a elEconomista Pau A. Montserrat, profesor de economía financiera en la UIB.

"Es España, como en Estados Unidos, el proceso de puntuación debería estar mucho más automatizado, algo que se puede hacer muy fácilmente con la tecnología. Eso permitiría poner un tipo de interés más bajo a los mejores clientes y un tipo de interés más alto a los peores clientes. Sin embargo, en nuestro país solo interesa saber si una persona tiene ahorro para saber si puede aportar el capital inicial y para que el banco sepa cuál es su solvencia, de forma que si hay dificultades para pagar, el banco pueda tirar de ello. Sin embargo, no se tienen en cuenta los aspectos positivos, el hecho de que quien pida la hipoteca invierta", destaca el experto.