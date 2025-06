La Juventus deja en el banquillo al capocannonieri de las criptomonedas: los Agnelli no cogen el teléfono a Tether

La compañía salvadoreña Theter, responsable de la stablecoin de su mismo nombre, la tercera cripto más usada en el mundo, entró hace medio año por la puerta de atrás en el capital de la Juventus de Turín, uno de los equipos de fútbol más laureados de Italia hasta convertirse en el segundo mayor accionista del equipo. La relación con los principales dueños del club, la familia Agnelli, es prácticamente inexistente, después de una inversión de más de 120 millones de euros. El problema es que la Vecchia signora se ha convertido en un pozo sin fondo.

La familia Agnelli lleva gestionando el futuro de la Juventus desde hace más de un siglo con puño de hierro. Y al equipo no le ha ido del todo mal. Ha ganado copas de Europa, copas de la UEFA y Recopas. Nadie en Italia tiene más scudettos y coppas. Y por sus filas han pasado los mejores jugadores del mundo: Del Piero, Zidane, Pirlo, Platini, Dino Zoff, Buffon, Cristiano Ronaldo... pero el equipo acumula varios años a la deriva sin buenos resultados deportivos y con la sombra de una nueva ampliación de capital que no le haga perder el ritmo competitivo de los gigantes de Europa.

Los Agnelli sacaron a bolsa al club en 2001, poniendo a la venta una participación del 35%. Lograron levantar más de 140 millones que fueron destinados para construir un nuevo estadio y ciudad deportiva. La operación financiera supuso convertir a la Juve en el primer equipo italiano en tener un campo en propiedad, algo clave, como se ha visto para cualquier estructura deportivo si pretende elevar sus ingresos.

La salida a bolsa precedió a una década gloriosa para el club con nueve ligas consecutivas, después de vivir el infierno de la segunda división por amaños de partidos. La operación se consideró un éxito, como no participar en uno de los negocios de los Agnelli, una de las grandes dinastías empresariales de Italia, sino la más grande, incluso de Europa. En el siglo XIX fundaron Fiat y hoy a través de su holding familiar Exor controlan el consorcio automovilístico de Stellantis. Además, tienen una importante participación en Ferrari, Iveco, la firma de lujo Christian Louboutin y son prácticamente los dueños de The Economist.

Umberto Agnelli con la Juventus de fondo en el 1959. Alamy

Pero con la Vecchia Singnora, la leyenda de los Agnelli como infalible en los negocios se está comenzando a erosionar. En algo más de seis años, la Juve ha necesitado varias ampliaciones de capital que han llegado a alcanzar los 900 millones. El covid hizo saltar las costuras de muchos equipos de fútbol y el equipo italiano no es una excepción. Sin capital procedente de los petrodólares o Asia, el club arrastró una pérdida de 200 millones en 2024.

Y en ese contexto económico se ha colado uno de los grandes criptobros del mundo. Antes de 2025, ningún gran club de fútbol europeo había contado entre sus principales accionistas con una empresa cripto. Tether Holdings declaró por primera vez su participación en la Juventus en febrero y, para abril, ya había acumulado un 10,7% de las acciones, valoradas actualmente en cerca de 130 millones.

Tether es ahora el segundo mayor accionista, detrás de los Agnelli. La firma cripto es uno de los grandes players dentro del universo de las criptodivisas. Es responsable de la emisión de la stablecoin con el mismo nombre. A los Agnelli, como a muchos mortales, todo lo que hace Tether les tiene que sonar a arameo. Y es que en la Juve ahora mismo se está viviendo la vieja batalla de los nuevos ricos contra la tradición del viejo dinero.

Sobre la Juve planea una nueva ampliación de capital, tras una inyección de 15 millones que salió de los bolsillos de los Agnelli el pasado mes de marzo, tras destituir al entrenador a mitad de temporada. Y la gente de Tether está loca por la música para que los dueños de la Juve les abra la puerta.

Andrea Agnelli despide a un jugador de la Juventus. Alamy

"La comunicación entre el club, Exor (el brazo inversor de los Agnelli) y Tether ha sido muy, muy limitada", ha declarado el CEO de Tether, Paolo Ardoino, hace poco a Bloomberg. El directivo denunció que su intención de aumentar su participación a través de una posible ampliación de capital está siendo ignorada. Según un comunicado de la firma cripto https://tether.io/news/tether-crosses-10-stake-in-juventus-football-club-solidifies-position-as-a-significant-shareholder/, Tether también busca un asiento en el consejo de administración de la Juventus y está abierta.

Durante los últimos meses, Tether y la Juventus han intercambiado cartas en un intento de organizar una reunión, aunque aún no hay fecha fijada. La Juventus está actualmente compitiendo en el Mundial de Clubes en EE UU, torneo que finalizará a principios de julio. El club ha propuesto reunirse después de que termine su temporada.

¿A qué vienen las largas de los Agnelli?

El idioma no es un problema para el entendimiento de las dos partes. El staff de Tether está lleno de italianos, no solo el CEO. "Compré mi entrada. Estuve entre los aficionados y lo disfruté mucho", ha declarado a Bloomberg. "Vengo con humildad, no espero favores. Estamos aquí para ayudar, así de simple".

Tanto él como el presidente y propietario mayoritario de Tether, Giancarlo Devasini, son italianos y seguidores de la Juventus desde niños. "Primero queremos entender si hay espacio para colaborar", indica Ardoino. "Antes de dar cualquier otro paso, sería bueno encontrar un terreno común".

Tether está invirtiendo miles de millones de dólares para diversificar más allá del mundo cripto, adquiriendo posiciones significativas en sectores como infraestructura agrícola, redes sociales e implantes cerebrales. En marzo, también adquirió el 30% de la empresa italiana de medios Be Water.

Ardoino tiene un plan para la Juventus y no lo esconde. Algunas de esas inversiones y conocimientos podrían aprovecharse para beneficiar a la Juventus y sus jugadores y la inteligencia artificial como una de las áreas que pueden ayudar a los clubes a gestionar mejor sus operaciones, analizar futuros talentos o adoptar nuevas estrategias empresariales, comenta a las claras.

Uno de los problemas es la lejanía de ambos universos. Tether es claramente dinero nuevo, de nuevo rico. Fundada en 2014, operó durante años sin oficinas públicas antes de establecer su sede oficial en El Salvador en enero. La empresa no tiene un consejo independiente ni revela mucho sobre su estructura corporativa.

Problemas con negocios sucios

Un informe de Naciones Unidas del año pasado denunciaba que su criptomoneda estable, USDT, es una herramienta habitual de criminales, terroristas y países que buscan evadir sanciones. EEUU acusó a Rusia de utilizar esta criptodivisa para financiar su guerra en Ucrania. Tether resolvió en 2021 las acusaciones de un regulador estadounidense por haber mentido sobre sus reservas.

¿Pero quién no tiene problemas con las autoridades? La Juve fue sancionada y descendida a segunda división italiana por comprar árbitros a principio de siglo. Y en 2023 fue penalizada con 10 puntos por inflar artificialmente el valor de los jugadores y engañar a los accionistas.

Muchos equipos europeos, principalmente en Reino Unido, han terminado en manos de capital extranjero por necesidades económicas, pero el dinero cripto no había dado nunca el paso de comprar una institución o entrar en el capital, como ha hecho Tether.

Uno de los miedos de los Agnelli también puede venir por el tamaño de la criatura. Tether cuenta actualmente con una gran cantidad de efectivo, esencial para cualquier aspirante a inversor futbolístico. Ha reunido una cartera de activos de 150.000 millones de dólares para respaldar su token USDT, incluyendo 115.000 millones en bonos del Tesoro de EEUU. Según la empresa, obtuvo beneficios por 13.000 millones de dólares el año pasado, aunque aún no ha publicado una auditoría completa.

Exor, el brazo inversor de la familia, solo, "solo, administra unos 40.000 millones de dólares y, por supuesto, no tiene la misma liquidez que Tether.