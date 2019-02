Los grandes proyectos inmobiliarios suman una inversión de 2.600 millones

Tras varios años de crisis, los grandes promotores y propietarios inmobiliarios de España han aprovechado el ciclo alcista para reposicionar sus activos de cara a que su cartera tome una posición más defensiva frente al cambio de ciclo y también se han lanzado a levantar inmuebles adaptados a la nueva demanda. En este contexto, los 18 principales grandes proyectos inmobiliarios que se inaugurarán este año en España suman una inversión superior a los 2.600 millones.

"Los nuevos desarrollos inmobiliarios que se entregan en 2019 van a suponer una notable mejora de la calidad del parqué inmobiliario en España. Los grandes inversores que apostaron por transformar activos están ayudando a acercar a España las últimas tendencias de diseño, sostenibilidad y eficiencia de Europa y EEUU. Gracias a estas actuaciones, Madrid está convergiendo como una de las ciudades más notorias y con mayor crecimiento de Europa", apunta Neil Livingstone, managing director de Capital Markets de Colliers International. Así, el directivo apunta que "tenemos ejemplos en cada uno de los usos. En residencial, Lagasca 99; en hoteles, el proyecto Canalejas con el primer Four Seasons de España; en oficinas, los edificios Helios o Los Cubos; respecto a retail, Gran Vía 18 o Plaza de Colón 1. Todos estos proyectos que se entregarán este año no solo van a ser una nueva alternativa para la demanda actual, sino que van a generar una nueva demanda a la que Madrid no optaba por la tipología de activos algo obsoleta".

Entre los 18 grandes proyectos destacan también la Torre Riverside, un proyecto de vivienda de Neinor Homes, y la exclusiva promoción en pleno barrio de Salamanca de Madrid Lagasca 99, de Lar España. También en Madrid destaca la la Quinta Torre del grupo Villar Mir, mientras que en Barcelona se encuentra el edificio Parc Glòries de Colonial. En terciario uno de los proyectos más importantes es el del centro Canalejas, muy próximo a la Puerta del Sol de Madrid, donde se abrirá un Four Seasons, junto al área comercial y viviendas de lujo con servicios asociados al hotel. "Sin lugar a dudas, este será uno de los proyectos más importantes del sector retail para 2019 y, por supuesto, para el hotelero. La excelente ubicación, las dimensiones del propio proyecto y el impacto social y económico que tendrá en la zona le convierten en un activo de referencia, no solo en España, sino en toda Europa. Es una apuesta innovadora al nivel de ciudades como Londres, París o Nueva York", apunta Augusto Lobo, director del área Retail de JLL.

En hotelero también se espera la inauguración del nuevo hotel de Riu en Plaza de España y la apertura del renovado hotel Ritz, ambos en Madrid. Por otro lado, está el centro comercial sevillano Lagoh, que será el más grande de Andalucía, y en logística el proyecto más grande que sale este año es la plataforma logística en Guadalajara que desarrolla Montepino para Zara.