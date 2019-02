José Ignacio Hormaeche: "Ser competitivos garantiza que las grandes empresas apuesten por Euskadi"

Maite Martínez Bilbao

Ligado al mundo energético, primero como director del Ente Vasco de la Energía y desde 2013, del Clúster de Energía, José Ignacio Hormaeche tiene claros los retos de la asociación que dirige: el diseño del plan estratégico 2019-2022 y el mantenimiento de la capacidad tractora de multinacionales como Iberdrola y Siemens Gamesa en el sector vasco. "Tenemos líderes internacionales y hay que aprovechar esa ventaja. Nuestro enfoque como clúster es darles buenas razones para que sigan contando con nuestro tejido industrial; y eso se consigue con un territorio y unas empresas competitivas", asegura Hormaeche.

¿Cuáles son las principales cifras del sector energético vasco?

El sector está compuesto por 380 empresas y entidades con una facturación de 14.000 millones, cifra que asciende a 54.000 millones con el volumen internacional de Iberdrola y Siemens Gamesa (SG), que tienen su sede en Euskadi. En empleo, 23.500 personas trabajan en País Vasco y 91.000 personas, a nivel global. El sector aporta alrededor del 4,5% del PIB vasco.

¿Y qué parte representa el Clúster?

Son 171 asociados que representan el 50% del sector en cuanto a empresas, pero en empleo y facturación son el 80%. Un dato importante es que las asociadas concentran el 90% de la inversión en I+D que hacen las compañías energéticas en Euskadi.

¿Qué retos se fija la asociación?

El primero es la definición del nuevo plan estratégico 2019-2022; estamos identificando los retos de las empresas y qué somos capaces de aportar y darles de diferencial. Otro reto es mantener la capacidad tractora de las grandes empresas, que es nuestra seña como clúster. Aprovechar esa ventaja que tenemos como territorio y como sector de contar con grandes compañías, con presencia internacional y líderes en determinados mercados. Esto te da una serie de oportunidades, como colaborar con ellos en la fase de diseño de nuevos productos y desarrollos, acompañarles a los países en los que se están implantando, etc. Obviamente, las pymes tienen que vender a todos, no solo a los más próximos, pero el efecto tractor de las firmas más ligadas al territorio siempre es positivo.

¿Defiende que las tractoras mantengan su sede en Euskadi para favorecer al tejido local?

Nuestra filosofía no es tanto asegurarnos que sigan con la sede aquí, que está muy bien, sino que nuestro enfoque como clúster es darles buenas razones a estas grandes empresas para que sigan contando con el tejido empresarial e industrial que hay en Euskadi. Qué podemos ofrecerles como territorio las empresas, instituciones, administraciones, clústeres, etc., para que algo que ha sido más una cuestión geográfica o de proximidad, sea más de interés. Debemos desarrollar un territorio y unas empresas competitivas y con capacidades; eso es lo que nos va a asegurar que esas tractoras, esas compañías líderes sigan contando con nosotros. Las cuestiones más administrativas o de sede se acaban diluyendo, si al final no hay algo más que les podamos ofertar empresarialmente hablando.

En el área internacional, ¿qué mercados conquista el sector vasco?

Europa sigue siendo el gran mercado en redes eléctricas, energía eólica y eólica offshore. En oil&gas, Estados Unidos, pero también en eólico, fotovoltaica y redes. En Latinoamérica, destacan México, Chile y Colombia. Y como zonas emergentes, hay oportunidades en Marruecos e India, y Vietnam, Taiwán y Japón empiezan a despuntar.

¿Cómo se aborda la revolución 4.0?

En nuestro caso se ve como una ventaja competitiva la digitalización del producto, ya que con esa información el fabricante va a poder optimizar el diseño, el mantenimiento, la operación de ese activo en su vida útil, ofrecer nuevos servicios o modelos de negocio ligados a que hay unos datos que trabajar, etc.

Una cita importante este 2019 para la energía vasca...

La celebración de la feria internacional Wind Europe en Euskadi, del 2 al 4 de abril. El EVE y Bilbao Exhibition Centre han sido tractores del evento más importante del sector eólico europeo, con el apoyo de Iberdrola y Siemens Gamesa.