El tocador que todas queremos en nuestro dormitorio: elegante, con luces LED y rebajado

¿Estás aprovechando estos primeros días de septiembre para poner en orden tu casa? Cambiar la ropa de la playa por prendas de entretiempo, preparar la habitación de los niños para la vuelta al cole, hacer algún cambio en la decoración de tu dormitorio... ¿Y si añades un tocador en cualquier espacio? Seguro que alguna vez te lo has planteado, porque es el espacio perfecto para tener todos tus cosméticos organizados.

Es infinitamente más cómodo y más práctico. Tendrás un espacio para ti, para maquillarte o peinarte, y encima con todos tus productos de make-up a mano, sin necesidad de ocupar varios cajones en el baño. ¿Te convence la idea? Hemos fichado una oferta a la que no te vas a poder resistir, porque Amazon acaba de rebajar el tocador con luces LED de Vasagle a menos de 115€. ¡Nos encanta!

Lo que más nos gusta de este tocador

Con 7 compartimentos abiertos, 2 cajones grandes y una cajonera extra con 4 cajones.

Luces LED regulables para elegir siempre el tono y la intensidad de la luz.

Estantes ajustables que se adaptan a productos de distintos tamaños.

Diseño moderno y elegante que encaja bien con cualquier decoración.

Tocador con luces LED de Vasagle

El tocador con luces LED de Vasagle está pensado para encajar en cualquier habitación. Como tiene un diseño elegante en color blanco, da igual de qué color sean las paredes o el edredón, porque va a quedar espectacular. Incluye varios cajones y compartimentos alrededor del espejo con luces LED, que es el protagonista absoluto del mueble.

Además, en todo momento podrás regular la luz, según la iluminación natural y el tono con el que te veas más favorecida. Y todo con un conjunto muy estable y resistente al paso del tiempo. ¡Se va a convertir en tu rincón favorito de la casa!

Formas de organizar tu tocador

Un tocador bonito gana todavía más cuando está bien organizado. Apunta estas ideas para sacarle el máximo partido:

Utiliza los cajones grandes para maquillaje y los compartimentos abiertos para cremas y perfumes que uses a diario.

Haz pequeñas divisiones dentro de los cajones para separar, por ejemplo, las brochas de los labiales o las joyas.

Aprovecha los estantes ajustables para adaptar la altura según el tipo de cosmético.

Reserva la parte superior para lo que más usas cada mañana.

Añade un toque personal con una vela aromática, un jarrón pequeño, un marco con foto... Cuanto más se adapte a ti, mejor.

No se nos ocurre mejor motivación para volver a la rutina que tener este tocador de Vasagle en tu dormitorio. Es bonito, cómodo, práctico y encima ahora no te va a costar más de 115€ en Amazon. ¡Maravilloso!

