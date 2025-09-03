AliExpress tira el precio de este robot aspirador con fregona Lefant ¡por solo 103€!

¿Uno de tus propósitos para este mes de septiembre es dedicarle mucho menos tiempo a la limpieza del hogar? Es perfectamente posible, sin necesidad de contratar a alguien para que lo haga por ti ni tener la casa sucia. La solución es tener un robot aspirador, un pequeño electrodoméstico que cada día es más barato y que se desliza fácilmente por toda la superficie de tu casa.

Barre, aspira, acaba con el polvo y los hay que también friegan, ¿qué más puedes pedir? Tú solo tienes que darle órdenes y el dispositivo lo hace todo por ti, aunque no estés en casa. Por eso, no se nos ocurre mejor manera de aprovechar el Choice Day de AliExpress que invertir en el robot aspirador Lefant M320, que está rebajado a menos de 105€ (costaba 330€ hace unos días). ¡Las ofertas acaban el 5 de septiembre a medianoche!

Los secretos mejor guardados de este producto

Succión de 6000 Pa para acabar con el polvo, los pelos de las mascotas y las migas en una pasada.

Robot 3 en 1 que barre, aspira y friega a la vez.

Tecnología que evita obstáculos, choques y caídas por las escaleras.

Autonomía de hasta 300 minutos gracias a la batería de 4000 mAh y un sistema de recarga automática.

Comprar en AliExpress por (330,23) 103€

Así es el robot aspirador Lefant M320

El robot aspirador Lefant M320 está preparado para limpiar tu casa de arriba a abajo sin necesidad de intervención humana. Lo que más sorprende es un depósito de polvo transparente de 800 ml para que veas en todo momento su estado y evitar vaciarlo muy a menudo. También tiene un filtro HEPA que atrapa las partículas más finas y mejora la calidad del aire en casa.

Por supuesto, puedes programar y personalizar la limpieza desde la app Lefant Smart o controlarla con tu voz gracias a los asistentes de voz. Y cuando el robot se esté quedando sin batería, es capaz de volver solo a la base de carga y después retoma la limpieza.

¿Necesitas un robot aspirador en casa?

El robot aspirador es un electrodoméstico que siempre suma a cualquier hogar. Y también va a hacerlo en el tuyo si...:

Tienes mascotas y quieres mantener el suelo libre de pelos sin esfuerzo.

Vives con niños pequeños y suelen aparecer restos de comida o suciedad por el suelo.

Te gusta optimizar bien tu tiempo y prefieres invertirlo en otras tareas.

Tu casa tiene varios tipos de superficies (parquet, baldosas, alfombras de pelo corto...).

Comprar en AliExpress por (330,23) 103€

¿Quieres empezar con buen pie septiembre? Ya te adelantamos que invertir en este robot aspirador es una de las decisiones más inteligentes y acertadas que vas a tomar en tu vida, y lo mejor es que ahora no te va a costar más de 105€. ¡Chollazo en AliExpress!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.